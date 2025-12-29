Objavljen popis najboljih sudaca na svijetu: Ima li mjesta za hrvatske zviždaljke?

Bez pravih sudaca nema ni pravog nogometa, istina je koju smo bolno već nebrojeno puta osjetili i na hrvatskim terenima.

No, oni najbolji zaslužuju priznanje. Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) je za kraj 2025. godine odabrao 10 najboljih sudaca na svijetu u ovom trenutku.

Clement Turpin okrunjen je za najboljeg svjetskog suca IFFHS-a za 2025. godinu sa 65 bodova! Po prvi put, francuski sudac, koji se godinama nalazi među 10 najboljih na svijetu (4. mjesto 2024., 3. mjesto 2023. i 2022., 6. mjesto 2021., 8. mjesto 2020., 7. mjesto 2019.), pobijedio je na godišnjoj ljestvici ispred prošlogodišnjeg pobjednika, svog francuskog kolege Françoisa Letexiera i dobitnika nagrada za 2022. i 2023., Szymona Marciniaka.

Istvan Kovacs i Michael Oliver zaokružili su top 5, a na popisu se našao i Slovenac Slavko Vinčić na sedmom mjestu.

"Clement Turpin pružio je vrhunske nastupe na kontinentalnim natjecanjima, pokazujući kontrolu, smirenost i izvanredno pozicioniranje. To je donijelo odluku", napisali su iz Instituta.

Top 10 svjetskih sudaca za 2025. godinu

1. Clement TURPIN Francuska 65 (bodova)

2. François LETEXIER Francuska 55

- Szymon MARCINIAK Poljska 55

4. Istvan KOVACS Rumunjska 54

5. Michael OLIVER Engleska 53

6. Felix ZWAYER Njemačka 45

7. Slavko VINČIĆ Slovenija 41

8. Alireza FAGHANI Australija 25

- Maurizio MARIANI Italija 25

10. Sandro SCHÄRER Švicarska 12

