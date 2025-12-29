FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AFRIČKI KUP NACIJA /

Ponajbolji nogometaš svijeta i nacija koja je očarala 2010. prošli dalje

Ponajbolji nogometaš svijeta i nacija koja je očarala 2010. prošli dalje
×
Foto: Ulrik Pedersen/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Egipat je osvojio prvo mjesto u skupini sa sedam bodova, a dalje je prošla i Južna Afrika sa šest. Treća je Angola, koja se nada prolasku među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama, dok je Zimbabve završio posljednji

29.12.2025.
19:32
Hina
Ulrik Pedersen/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometne reprezentacije Egipta i Južne Afrike osvojile su prve dvije pozicije u skupini B afričkog Kupa nacija izborivši plasman u osminu finala.

Egipat je i prije zadnjeg kola imao osiguran prolaz, a prvo mjesto u skupini potvrdio je odigravši u zadnjem kolu 0-0 protiv Angole. U drugom susretu je bilo daleko zanimljivije. U izravnom okršaju za prolaz Južna Afrika je pobijedila Zimbabve sa 3-2. Tshepang Moremi je doveo "Bafana Bafanu" u vodstvo u sedmoj minuti, no Zimbabve je izjednačio u 19. minuti golom Jethra Maswanhisea. Igrač Burnleyja Lyle Foster je u 50. minuti ponovo doveo Južnu Afriku do nove prednosti, ali je Aubrey Modiba u 73. minuti zatresao vlastitu mrežu vrativši sve na početak. Ipak, Oswin Appollis je u 82. minuti donio pobjedu južnoafričkoj vrsti.

Egipat je osvojio prvo mjesto u skupini sa sedam bodova, dalje ide i Južna Afrika sa šest bodova, dok se Angola na trećem mjestu s dva boda nada kako bi se mogla "ugurati" među četiri najbolje trećeplasirane ekipe koje će proći u osminu finala.

POGLEDAJTE VIDEO: Završen je susret za hrvatskog kapetana: Evo zašto je Filip Glavaš pocrvenio

Egipatska Nogometna ReprezentacijaAfricki Kup NacijaJužnoafrička Republika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AFRIČKI KUP NACIJA /
Ponajbolji nogometaš svijeta i nacija koja je očarala 2010. prošli dalje