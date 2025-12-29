Ponajbolji nogometaš svijeta i nacija koja je očarala 2010. prošli dalje

Nogometne reprezentacije Egipta i Južne Afrike osvojile su prve dvije pozicije u skupini B afričkog Kupa nacija izborivši plasman u osminu finala.

Egipat je i prije zadnjeg kola imao osiguran prolaz, a prvo mjesto u skupini potvrdio je odigravši u zadnjem kolu 0-0 protiv Angole. U drugom susretu je bilo daleko zanimljivije. U izravnom okršaju za prolaz Južna Afrika je pobijedila Zimbabve sa 3-2. Tshepang Moremi je doveo "Bafana Bafanu" u vodstvo u sedmoj minuti, no Zimbabve je izjednačio u 19. minuti golom Jethra Maswanhisea. Igrač Burnleyja Lyle Foster je u 50. minuti ponovo doveo Južnu Afriku do nove prednosti, ali je Aubrey Modiba u 73. minuti zatresao vlastitu mrežu vrativši sve na početak. Ipak, Oswin Appollis je u 82. minuti donio pobjedu južnoafričkoj vrsti.

Egipat je osvojio prvo mjesto u skupini sa sedam bodova, dalje ide i Južna Afrika sa šest bodova, dok se Angola na trećem mjestu s dva boda nada kako bi se mogla "ugurati" među četiri najbolje trećeplasirane ekipe koje će proći u osminu finala.

