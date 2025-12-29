Brojni poznati sportaši sudjelovali na humanitarnom šahovskom turniru

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Točno pet godina nakon razornog petrinjskog potresa u Zagrebu je održan humanitarni turnir poznatih u organizaciji velemajstora Alojzija Jankovića.
Cilj turnira bio je pomoći Šahovskom klubu Petrinja, a na turnir su se odazvale brojne zvijezde, uključujući nogometaša Dinama Roberta Mudražiju, tenisača Bornu Ćorića, veslača Patrika Lončarića i mnoge druge, a sveukupno je sudjelovalo više od 40 sudionika.