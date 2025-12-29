FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA PETRINJU /

Brojni poznati sportaši sudjelovali na humanitarnom šahovskom turniru

Točno pet godina nakon razornog petrinjskog potresa u Zagrebu je održan humanitarni turnir poznatih u organizaciji velemajstora Alojzija Jankovića.

Cilj turnira bio je pomoći Šahovskom klubu Petrinja, a na turnir su se odazvale brojne zvijezde, uključujući nogometaša Dinama Roberta Mudražiju, tenisača Bornu Ćorića, veslača Patrika Lončarića i mnoge druge, a sveukupno je sudjelovalo više od 40 sudionika.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.12.2025.
20:26
Sportski.net
Robert MudražijaPatrik LončarićBorna ćorićšahAlojzije JankovićHumanitarni Turnir
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx