Brojni poznati sportaši sudjelovali na humanitarnom šahovskom turniru

ZA PETRINJU /

Točno pet godina nakon razornog petrinjskog potresa u Zagrebu je održan humanitarni turnir poznatih u organizaciji velemajstora Alojzija Jankovića.

Cilj turnira bio je pomoći Šahovskom klubu Petrinja, a na turnir su se odazvale brojne zvijezde, uključujući nogometaša Dinama Roberta Mudražiju, tenisača Bornu Ćorića, veslača Patrika Lončarića i mnoge druge, a sveukupno je sudjelovalo više od 40 sudionika.