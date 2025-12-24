Maja Šuput, Ivica Kostelić, Selak Raspudić i druge face otkrivaju omiljene božićne filmove

GREMLINI, VLAK U SNIJEGU... /

Ovo su bili isječci iz tih ultimativnih božićnih filmova. Ali ima i nekih koje možda niste gledali, a jednako su dobri, ako ne i bolji. Evo recimo u mojoj se obitelji ove godine prvi put gledao crtić Klaus i tople preporuke. Neću vam sad spojla o čemu se radi, ali stvarno je dobar. A ako vas zanima koji su favoriti i nekih puno većih faca od ove, imamo odgovore. Pitali smo naše poznate glazbenike, sportaše, političare da nam kažu svoj top 3 i ovo je lista.

Maji Šuput je najbolji božićni film Ljubav i praznici sa Cameron Diaz iz 2006. Drugi joj je klasik Čudo u 34. ulici, a treći komedija sa Will Ferelom, Vilenjak. Ivica Kostelić kaže broj 1 - Božićna Priča iz 1983. pa Billy Bob Thorthon kao Zločesti Djed Mraz, taj je i meni super i na trećem mjestu Kolo Sreće sa Edi Murphyem.

Mariji Selak Raspudić najbolji su kultni Gremlini, broj dva Vlak u snijegu, na trećem mjestu Sam u kući. Mile Kekin je pojednistavio stvar za Direktov grafički odjel, najbolji božićni filmovi su mu svi iz Die Hard triologije