U Splitu održan božićni ručak s beskućnicima, sve je uljepšao poseban glazbeni gost

PODIJELJENO 150 OBROKA /

Treću godinu zaredom u prostorijama splitskog Caritasa održan je božićni ručak s beskućnicima. Podijeljeno je 150 obroka korisnicima pučke kuhinje. Uz pjesmu i božićni ručak, barem na trenutak zaboravili su na hladne ulice i svakodnevne brige. Osjetili su zajedništvo koje Božić donosi.

Svako od njih sa svojom životnom pričom. Ali nitko nije zamišljao da će ga splet okolnosti dovesti upravo ovdje. Da će morati tražiti pomoć, krov nad glavom i topli obrok.

Žarko je nekadašnji poznati sportaš koji je 15 godina u splitskom prihvatilištu za beskućnike. "Nisam ja jedini beskućnik, ja kažem da smo valjali ne bi došli ovdje. Međutim, ima ljudi koji imaju peh u životu i desi se nezgoda i onda ostaneš bez ičega", kazao je korisnik Udruge MoSt, Žarko Alilović.

Ovogodišnji božićni ručak uljepšao je poseban glazbeni gost, Dražen Zečić.