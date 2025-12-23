Sutkinja poslala važnu poruku Hrvatima: 'Ovako nešto se ne smije ponoviti'

STRAVIČAN ZLOČIN /

50 godina zatvora - što je maksimalna kazna u Hrvatskoj - dobio je 20-godišnjak zbog ubojstva sedmogodišnjeg učenika, teškog ozlijeđivanja učiteljice, ali i još troje djece u školi u Prečkom. Njegovu obranu sutkinja nije uvažila, a godinu dana od zločina poslala je iznimno važnu poruku roditeljima, ali i cijelom društvu.

Bio je to zločin koji je prešao granice crne kronike. Strava nakon koje je Prečko zanijemilo. Godinu i tri dana poslije - stigla je presuda kakva se rijetko izriče - 50 godina zatvora!

20-godišnji Leonardo Mušančić tražio je da ga se na izricanje presude iz zatvorske bolnice uopće ne dovodi. Sutkinja u njegovu obranu - da u trenutku zločina nije bio sposoban upravljati svojim mislima - nije povjerovala. Potvrdila je to na sudu video snimka samog pohoda, ali i činjenica da je nekoliko mjeseci prije u 70 navrata na internetu pretraživao riječi nož, masakr, škola i katana koju je u dva navrata pokušao kupiti preko interneta. Kao i činjenica da je proučavao napad u američkoj školi 2012. i to i animaciju i vremensku liniju tog događaja.

Iako je pitanje motiva na kraju ostalo otvoreno - sutkinja je poslala poruku cijelom društvu:

"Je li do toga došlo uslijed nerazvijenih radnih navika, manjka odgovornosti, smanjene empatije, sve kao posljedica njegovog življenja u virtualnom svijetu, života većim dijelom provedenog u internetskim igricama nasilnog sadržaja, praćenja kako sam navodi poznatog youtubera i fasciniranosti njegovim načinom da u nasilnoj ratnoj videoigri koristi samo nož i štit, te nalaženjem uzora u takvim, no i u stvarnoj osobi koja je u prošlosti počinila strašni zločin, nikada sa sigurnošću neće biti utvrđeno“, rekla je.

Zbog zaštite obitelji i žrtava, javnost je tijekom cijelog suđenja bila isključena. Završnom odlukom - po mišljenju obrane - sutkinja je pokazala visoku profesionalnost, korektnost, empatiju, kao i savjesnost u radu. Ali i poslala poruku da se ovakvo što više nikad ne smije dogoditi.

