Petarda sa 100 grama eksploziva zaprepastila policiju: 'Učenik ju je htio preprodati...'

UŽAS U ŠKOLI /

Jačina eksplozije nekih petardi može se mjeriti s ručnom bombom, upozorava policija. Upravo takvu iznimno snažnu petardu jedan je učenik donio u školu, nakon što ju je kupio putem interneta. Policija ponovno apelira na roditelje i djecu – pirotehnika nije igračka i može imati tragične posljedice.

Dječak koji je teško stradao u Osijeku aktivirao je petardu u rukama, ali ju nije uspio ispustiti. Posljedice su trajne, nakon eksplozije ostao je invalid.

U posljednjih 20 dana od petardi je ozlijeđeno dvoje djece. Tijekom cijele godine policija je zabilježila ukupno 50 prekršaja vezanih uz pirotehniku, podjednako kod roditelja i djece. Kod maloljetnika su u pojedinim stanovima pronađene petarde, iako je zakon u tom pogledu vrlo jasan.

Viša inspektorica za zaštitu od požara, eksplozive i oružje Ravnateljstva civilne zaštite Katarina Vrabac ističe kako je djeci mlađoj od 14 godina zabranjena sva pirotehnika.

„Djeca od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehniku kategorije F1, koja predstavlja nizak rizik i zanemarivu buku. Tek nakon 18. godine građanima je dopuštena uporaba kategorija F2 i F3, odnosno zabavne pirotehnike i vatrometa“, pojasnila je Vrabac. Više doznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić.