PAZITE ŠTO RADITE /

Požar zbog lampica, trebamo li ih gasiti? Električar otkrio koja je vrsta najopasnija

Prije 15 godina kad sam bio mlad nadobudan novinar radio sam prilog o tome koliko su opasne lampice. Slao upit od jedne, druge, treće do dvadesete policijske uprave, skupljao statistiku o broju požara. I došao do šest službeno potvrđenih požara u povijesti lijepe naše kojima su uzrok lampice. U međuvremenu vjerojatno i puno više, ali iz MUP-a nam danas odgovaraju da nemaju citiram "tražene podatke jer se ne obrađuju niti prikupljaju na takav način." Doduše jučer na Viru opet požar i opet ista sumnja. Jesu li za ovo krive lampice? Trebamo li ih gasiti kad idemo van? Kako izbjeći greške pri postavljanju? Više pogledajte u prilogu 

22.12.2025.
23:01
Nikolina Radić
