POD UTJECAJEM CIKLONE /

Meteorologinja najavila promjenu vremenu: 'Intenzivirat će se na sam Badnjak'

Baš poslijepodne Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje. Dijelovi Hrvatske bit će pod snijegom za Božić, a ponegdje će biti i mećave i orkanske bure.

Najintenzivnije oborine očekuju se na sam Badnjak. Zbog nAjavljenog jakog i olujnog vjetra - prvo juga, a zatim i bure - te snijega u gorju, vrlo su vjerojatne poteškoće i ograničenja u prometu.

DHMZ preporučuje svima koji planiraju na put da svakodnevno prate najnovije prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš rekla je da ćemo idućih dana biti pod utjecajem ciklone, a promjena kreće već sutra. Najavila je intenziviranje na sam Badnjak kada će biti i kiše i snijega prvo u gorju, a onda je moguće i u nizinama. 

22.12.2025.
19:53
RTL Danas
SnijegDhmzVrijemePrognoza Vremena
