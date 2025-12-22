Stjepan i Marinela su pet godina živjeli bez doma: 'Teško je o tom pričati, još je svježe'

Idućeg tjedna obilježava se peta obljetnica petrinjskih potresa među kojima je najjači bio 6,2 prema Richteru. Od kraja prosinca 2020. do danas obnovljeno je 9300 obiteljskih kuća i gotovo 400 stambenih zgrada. Izgrađeno je 450 obiteljskih kuća, a neke obitelji jutros je posjetio i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Istodobno se završavaju i radovi na najvećoj zgradi u Sisku, a uz obnovu privatne imovine obnovom je obuhvaćen i velik broj bolnica, škola, vrtića i domova zdravlja.

Među 450 obnovljenih obiteljskih kuća je i ona obitelji Kurjak.

"Ne mogu vam opisati kako se osjećamo. Sretno, veselo, zadovoljno. Napokon da imamo krov nad glavom i svoj dom. Jednostavno... Neopisivo", puna emocija govori Marinela Kurjak.

Pet godina bez doma

Gospođa Kurjak kaže da je njena obitelj počela useljavati od onog trenutka kad je priključena struja u njihov novi dom. "Nekih mjesec dana boravimo u kući. Kuća ima 55 kvadrata, tu su dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kupaonica, trpezarija, kuhinja i mali hodnik, što je dovoljno za nas", dodaje.

Gospodin Stjepan Kurjak kaže kako je pet godina bez doma bilo stresno. "Teško mi je o tom pričati. Još je to svježe. Čuješ neku buku, pomisliš da je potres. Čekali smo duže, isplatilo se, sretni smo i zadovoljni. Hvala svima što su nam pomogli. Sretni smo, Božić je tu", zaključuje.