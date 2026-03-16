RASPALIO /

Talijanska legenda napala Milan, a posebno spomenula Modrića: 'Bez karaktera ste'

Foto: Piero CRUCIATTI/AFP/Profimedia

Luka Modrić od dolaska na San Siro prošlog ljeta redovito igra u početnoj postavi

16.3.2026.
13:31
Sportski.net
Paolo Di Canio žestoko je kritizirao Milan nakon poraza 1:0 od Lazija u Serie A, istaknuvši da momčadi nedostaje karakter te da se iz nje izdvaja tek jedan igrač, Luka Modrić.

Nakon remija Inter Milan protiv Atalanta BC, Milan je imao priliku približiti se vrhu ljestvice, ali sada devet kola prije kraja zaostaje osam bodova. Iako je pobjeda u derbiju protiv Intera prošlog vikenda probudila nadu u borbu za naslov, poraz u Rimu mnogi vide kao kraj tih ambicija.

Gostujući u emisiji Sky Calcio Club, Di Canio je posebno kritizirao pristup pojedinih igrača:

„Milan se uvijek mučio protiv momčadi koje su čak i manje talentirane od Lazija, pogotovo kada mora sam stvarati igru. Leão se šeće po terenu i nudi rješenje jedino u kontranapadu. Ne možete imati igrača koji 70 minuta hoda dok se drugi žrtvuju, a onda se ljuti jer mu ne dodaju loptu. Allegri to mora riješiti“, rekao je.

Dodao je da momčadi nedostaje osobnosti:

„Milan je momčad bez karaktera. Ostavimo Modrića po strani, on me oduševio. Ali De Winter, Leão, Pulišić, koji igra u napadu i ne prosljeđuje mu loptu, takvi su to tipovi. To je momčad bez ikakvog karaktera.“

Luka Modrić (40) od dolaska na San Siro prošlog ljeta redovito igra u početnoj postavi i brzo je osvojio navijače. Ove sezone ima učinak od dva gola i tri asistencije, a protiv Lazija je ponovno odigrao cijelu utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijani: Luka Modrić i sljedeće godine u Milanu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Izdvojeno
Još iz rubrike