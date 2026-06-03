FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UVIJEK ISTI PROBLEM' /

U Splitu i Zadru opet imali pune ruke posla: Pogledajte snimke, poplave paralizirale sve!

Zbog snažnog grmljavinskog nevremena koje je pogodilo splitsko i zadarsko područje, vatrogasci su imali pune ruke posla

3.6.2026.
17:56
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Narančasta upozorenja na snazi su za riječko, splitsko i dubrovačko zbog jakog grmljavinskog nevremena

Bujične poplave paralizirale su promet diljem Splita. Zbog lančanog sudara došlo je do potpunog kolapsa na jednoj od ključnih prometnica - ulici Domovinskog rata prema centru Splita. Vatrogasci su intervenirali na području Žrnovnice, Solina, Žnjana i Mejaša zbog naleta vjetra i obilne kiše.

"Svaku veliku kišu imamo problem s oborinskim vodama, od kuća koje su sa sjeverne strane zgrade. Uvijek isti problem, cijela garaža nam popliva. Sad se to desilo i s liftom. Strojarnica od lifta je poplivala. Sad se voda malo povukla, ali evo, zovu opet neke oborine", rekla je Keti Kukoč iz Splita. 

Veliko nevrijeme pogodilo i zadarsko područje

Uz Split, najteže posljedice nevremena zabilježene su jutros na zadarskom području.

U dva slučaja kod Vruljice izvlačili su automobile iz šahtova prekrivenih vodom, dok je na jednom mjestu grana pala na električni stup. Vodene bujice diljem Zadra i Biograda otežavale su promet. Riječ je o točkama koje se redovito aktiviraju tijekom obilnih kiša, kažu nam vatrogasci koji su imali niz intervencija.

"U samom gradu Zadru, imali smo jedno uklanjanje grana sa žica električne mreže i jedno izvlačenje vozila koje je upalo u šaht na prometnici. A što se tiče županije, imali smo pet ispumpavanja na prostoru Biograda, Svetog Filip Jakova i Tkona", rekao je Boris Jović, zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

NevrijemeSplitZadarBujične Poplave
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike