U Splitu i Zadru opet imali pune ruke posla: Pogledajte snimke, poplave paralizirale sve!

Narančasta upozorenja na snazi su za riječko, splitsko i dubrovačko zbog jakog grmljavinskog nevremena.

Bujične poplave paralizirale su promet diljem Splita. Zbog lančanog sudara došlo je do potpunog kolapsa na jednoj od ključnih prometnica - ulici Domovinskog rata prema centru Splita. Vatrogasci su intervenirali na području Žrnovnice, Solina, Žnjana i Mejaša zbog naleta vjetra i obilne kiše.

"Svaku veliku kišu imamo problem s oborinskim vodama, od kuća koje su sa sjeverne strane zgrade. Uvijek isti problem, cijela garaža nam popliva. Sad se to desilo i s liftom. Strojarnica od lifta je poplivala. Sad se voda malo povukla, ali evo, zovu opet neke oborine", rekla je Keti Kukoč iz Splita.

Veliko nevrijeme pogodilo i zadarsko područje

Uz Split, najteže posljedice nevremena zabilježene su jutros na zadarskom području.

U dva slučaja kod Vruljice izvlačili su automobile iz šahtova prekrivenih vodom, dok je na jednom mjestu grana pala na električni stup. Vodene bujice diljem Zadra i Biograda otežavale su promet. Riječ je o točkama koje se redovito aktiviraju tijekom obilnih kiša, kažu nam vatrogasci koji su imali niz intervencija.

"U samom gradu Zadru, imali smo jedno uklanjanje grana sa žica električne mreže i jedno izvlačenje vozila koje je upalo u šaht na prometnici. A što se tiče županije, imali smo pet ispumpavanja na prostoru Biograda, Svetog Filip Jakova i Tkona", rekao je Boris Jović, zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije.