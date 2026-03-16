Milanović o prozivkama: 'Čekamo da hrabri MORH-ovi prokazivači javno istupe'

Najprije je ministar obrane prozvao Predsjednika Republike Zorana Milanovića da je otkrio "klasificirani podatak” kada je javno govorio o broju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. A jučer je MORH otišao korak dalje: tvrdi kako je otkrivanje podataka o broju pripadnika OSRH – "izdaja".

Dakle, MORH je optužio Predsjednika Republike za "izdaju". Svoju optužbu MORH objavljuje neslužbeno, vjerojatno preko svojih službenika kojima je oduzet certifikat sigurnosne provjere, objavio je Ured predsjednika Milanovića u priopćenju.

U nastavku priopćenja navodi se:

'Upućujemo ih da pročitaju...'

"Ured Predsjednika Republike stoga je odlučio službeno obavijestiti MORH kako su podaci o broju pripadnika OSRH javno objavljeni i javno su dostupni u Godišnjem izvješću o obrani za 2024. godinu koje je pripremio upravo MORH, a potpisao osobno ministar obrane.

Ako ministar obrane i njegovi službenici ne znaju što piše u Godišnjem izvješću o obrani – a očito ne znaju - upućujemo ih da pročitaju što piše na stanici 23 i 24 u stavku 1.4.1. Da im olakšamo potragu za „klasificiranim podacima“, u javno objavljenom Godišnjem izvješću o obrani ministar obrane je napisao: "Brojno stanje Ministarstva obrane, koje uključuje Hrvatsku vojsku na dan 31. prosinca 2024. bilo je 15 558 osoba: 13 814 djelatnih vojnih osobe, od toga 1 989 žena i 1 744 državna službenika i namještenika, od toga 899 žena".

A ako u MORH-u ni sami ne znaju gdje im je Godišnje izvješće o obrani, evo mogu ga pronaći i na službenim stranicama Hrvatskog sabora na sljedećem linku.

Nije klasificirani podatak

Jednako tako, na istom mjestu mogu pronaći i sva ranija godišnja Izvješća o obrani, koja su također javna, i u kojima piše ne samo koliko pripadnika OSRH imamo, nego u Godišnjem izvješću o obrani za 2017. piše i koliko bi ih trebali imati.

Ukratko, nakon što je MORH sastavio, a ministar obrane potpisao Godišnje izvješće o obrani u kojemu su i podaci o broju pripadnika OSRH, isti je dokument prihvatila Vlada RH na sjednici 2. svibnja 2025., a onda raspravio i 6. lipnja 2025. prihvatio Hrvatski sabor. Godišnje izvješće o obrani, dakle, javno je i svima dostupan dokument, ni na koji način nije klasificiran kao tajan pa stoga ni podatak o broju pripadnika OSRH koji se nalazi u tom izvješću nije tajan ni "klasificirani podatak” kao što tvrdi ministar obrane.

'Čekamo da hrabri MORH-ovi prokazivači javno istupe'

A što se tiče neslužbenih optužbi za "izdaju“, čekamo da hrabri MORH-ovi prokazivači javno istupe nakon što, valjda, dobiju argumente i dokaze od svojih strateških partnera s Bliskog istoka kojima, zanimljivo, ne smeta razgovarati o vojnim tajnama pred stranim osobama bez certifikata sigurnosne provjere.

