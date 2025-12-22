Blagdanska košarica nikad skuplja: Guverner poručio da ćemo u 2026. živjeti bolje

NAJSKUPLJI BOŽIĆ U POVIJESTI /
Milivoj je zgrožen povećanjem cijena: 'To je prestrašno. Šokira me kila janjetine'
I dok Nezavisni hrvatski sinikati kažu da je košarica nikad skuplja, guverner i premijer uvjeravaju da ćemo iduće godine živjeti bolje.
Najavljuje se usporavanje inflacije, a plaće bi trebale rasti i u javnom i u privatnom sektoru. S druge strane, oporba je skeptična.
Cijene više neće tako rasti, u idućoj godini živjet ćemo bolje - poruka je to guvernera Hrbatske narodne banke Borisa Vujčić.