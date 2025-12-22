Milivoj je zgrožen povećanjem cijena: 'To je prestrašno. Šokira me kila janjetine'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAJSKUPLJI BOŽIĆ U POVIJESTI /

I ove godine najskuplji Božić u povijesti! Sindikati su izračunali - tradicionalna blagdanska košarica ove je godine između 15 i 16 posto skuplja u odnosu na lani!

Pa, tako, primjerica, ona najraskošnija za tročlanu obitelj stoji i više od 600 eura!

Ovih blagdana potrošit ćemo više nego ikada, no to ne znači da nam je košarica zato punija. Odojak je oko 10, janjetina i do 20 eura za kilogram. I nije samo to poskupjelo, kažu sindikati.

Koliko je sve poskupjelo i koja je alternativa, donosimo u prilogu.