Ovo je torta s Molata koja je osvojila i Beč, a buduće slastičarke iz Zadra su je napravile - savršeno!

Iako su tek u prvom razredu, buduće zadarske slastičarke odlučile su same i tek uz malu asistenciju školske mentorice pred blagdane napraviti tradicionalnu tortu s otoka Molata.

Prhko tijesto u koje stavljamo brašno, jaja, maslac, vanilijin šećer i šećer u prahu. Kod ovog tipa tijesta važno je da se sastojci lijepo sjedine, a da opet puno ne miješamo da nam tijesto ne bi bilo žilavo - govori Anica Juričević, učenica Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar, dok mijesi prhko tijesto na koje će doći marmelada od smokava, a onda i nadjev koji je pripremala njezina kolegica Anđela Mitrović: - U ovaj nadjev ide korica od naranče, jaja, šećer, maslac, sok od naranče, rum, mlijeko, griz i rogač po kojemu je ova torta posebna.

Varijanta Molatske torte s rogačem smatra se starijom i izvornijom od kasnije češće verzije s bademima. Na Molatu i susjednim otocima rogač je bio iznimno važna namirnica jer je rastao čak i samoniklo, bio lako dostupan i dugotrajan te često služio kao zamjena za brašno, šećer, pa čak i čokoladu. Vrećica rogača i sada je manje od eura.

Malo je zapostavljena namirnica s obzirom da je strašno ljekovita, pomaže i kod dijabetesa, pomaže i kod probavnih smetnji i zapravo nekada davno su žene su davale rogač, odnosno čaj od rogača čak i dojenčadi - oduševljena je svojstvima rogača Kristina Lončar, strukovna učiteljica i mentorica slastičarstva u Hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar.

Na kraju se radi održavanja svježine u nadjev može dodati i jedna naribana jabuka. U pećnicu ide ukrašena "rešetkom" od tijesta.

Peče se oko jedan sat i 10 minuta na 180 stupnjeva. Kada porumeni, prekrivamo je folijom i stavljamo na 175 - kaže učenica Gabrijela Igrec koja je bila zadužena za ukrašavanje slastice.

Tortu je za potrebe europskog projekta prije pet godina u život vratila zadarska Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, a lani su njeno predstavljanje imali i u Beču.

Istražujući cijelo ovo područje zapravo smo naletjeli na skrivenu slatku tajnu otoka Molata.. Moram priznati da se i dosta Zadrana iznenadilo i reklo „Vau, pa mi imamo Molatsku tortu!“, odnosno "I mi ovdje imamo svoju tortu!" - kaže mentorica generacija zadarskih slastičara i slastičarki, Zagrepčanka koja živi i radi u Zadru i oživljava dalmatinsku tradiciju.

Mlade slastičarke su se brzo zainteresirale i uputile u recepturu.

Zanimljivo mi je učiti, naprimjer, neke svjetske slastice, ali još mi je zanimljivije kad učimo neke tradicionalne slastice koje možemo naučiti samo ovdje kod nas u Dalmaciji i kod nas na školskom praktikumu - zaključuje Gabrijela.

Kolače će ove "prvašice", koje odavno pomažu majkama oko slastica, pripremati za blagdane i u svojim obiteljima.

Najbitnije su nam fritule, mađarica, medenjaci - poručuje Anica, a njezina vršnjakinja Anđela ove godine možda u obitelj uvede i novu tradiciju: - Ja i mama doma pripremamo kolače, spremamo fritule, čupavce, vaniline kiflice, ali ove godine ću čak predložiti da radimo Molatsku tortu.

Možda upravo ove mlade djevojke i njihova mentorica potaknu i ugostitelje da u makar jednoj od zadarskih adventskih kućica dogodine bude i ova posebna slastica.