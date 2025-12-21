Malo mjesto, velika priča: Proložac se mjesecima sprema za božićno čudo, ove godine mali Ante u ulozi Isusa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U malom Prološcu, u srcu Imotske krajine, Božić se ne dočekuje tiho. Već danima ondje vlada prava blagdanska gužva – i to oko korita rijeke Suvaje, gdje se dovršavaju pripreme za tradicionalno uprizorenje živih jaslica na sam Božić.

Riječ je o događaju koji već godinama okuplja gotovo cijelo mjesto, ali i privlači posjetitelje iz svih krajeva Hrvatske. Ove godine, žive jaslice bit će 26. po redu, a u njihovu pripremu uključeno je stotinjak glumaca amatera – mještana svih generacija.

Posebna čast da utjelove Svetu obitelj ove je godine pripala supružnicima Božinović i njihovom tromjesečnom sinu Anti, koji će imati ulogu malog Isusa. Organizatori se nadaju da će mali Ante i na Božić biti jednako miran kao i na probama, gdje, kažu, nije pustio ni glasa.

U Prološcu gotovo da nema kuće iz koje barem jedan član obitelji ne sudjeluje u ovom jedinstvenom projektu. Pripreme počinju već dva mjeseca ranije, a mještani ističu da žive jaslice za njih predstavljaju spoj vjere, tradicije i snažnog zajedništva.

Ove godine uprizorenje nosi i posebnu, emotivnu poruku. Jaslice su posvećene sedmogodišnjem mještaninu Marku, koji se nedavno razbolio od teške bolesti.

„Ove jaslice imaju poseban značaj jer su posvećene našem sumještaninu Marku. Ovim putem i kroz jaslice molimo za njega i njegovu obitelj“, rekla je Matija Leko, članica HKUD-a Proložac.

Scenografija je gotovo dovršena, uloge uvježbane, a u Prološcu se sada s nestrpljenjem broje dani do Božića, kada će cijelo mjesto ponovno oživjeti prizor Isusova rođenja.

Više detalja i atmosferu s priprema pogledajte u prilogu