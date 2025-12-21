FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

ZA PAMĆENJE /

FNC 26 u Podgorici u kojem ste uživali u izravnom prijenosu na Voyo bio je još jedan sjajan event. U Crnoj Gori se nakon dugo vremena borio popularni 'psihopata' Vaso Bakočević koji je nokautiran nakon 50 sekundi u revanšu sa Arturom Sowinskim. Već nakon 20 ak sekundi Bakočević se našao u knockdownu, na što se nadovezao udarac s prednjim direktom i bio je to kraj. Pred domaćom publikom u glavnoj borbi večeri trenutačno najveća zvijezda zvijezda Miloš Janičić nokautirao je UFC-ova veterana Alexa Oliveiru koji je uspio srušiti Janičića, ali ga je 'Kobra' okrenuo i krenuo silovito udarati na podu. Sudac je prekinuo meč za veliko slavlje pred domaćom publikom.

Priredbu ponovno pogledajte na Voyo.