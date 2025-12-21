FREEMAIL
SVI SU NA NOGAMA /

Dva trenutka za pamćenje: FNC se oglasio nakon lude noći u Podgorici

FNC 26 u Podgorici dugo će se pamtiti

21.12.2025.
18:50
M.G.
Voyo
Dan nakon spektakularne FNC 26 borilačke priredbe u Podgorici, Fight Nation Championship je na svojoj službenoj srtranici objavio dva trenutka koja su obilježili događaj.

Objavili su snimklu spektakulane pobjede Miloša Janičića nad Alexom Oliveirom u glavnoj borbi. Janičić je borbu protiv legende završio impresivnom pobjedom za samo minutu i 15 sekundi.

Drugi trenutak koji su istaknuli bilo je posljednjih 10 ekundi u meču Sare Luzar Smajić protiv bivše UFC-ove borkinje Ivane Petrović. Sara nakon jako dramatičnog meča stigla do pobjede podijeljenom sudačkom odlukom.

FNC 26 u cijelosti možete pogledati na Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje izjave nakon mečeva na FNC 26 u Podgorici

komentara
