Milanović počinio izdaju? Jandroković upozorio: 'Svjedoci smo velikog rata!'

Dolaskom na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je zaustavljen i upitan o nedavnom saznanju da je Srbija nabavila rakete.

"S obzirom da je situacija ozbiljna, ne samo u našem susjedstvu, nego smo svjedoci jednog velikog rata koji se trenutno vodi u koji je uključeno više od deset zemalja. Paralelno s tim je ovdje i ruska agresija na Ukrajinu koja traje već četiri godine i situacija je ozbiljna. Mi smo za sada stabilni i mirni. Međutim, informacija o tome da Srbija ima supersonične rakete nije razlog za zabavu, nije razlog za neodgovorne izjave, nije razlog za jeftine političke bitke, nego je razlog da ozbiljno sjednemo i odgovorno vodimo politiku i zaštitimo interese Republike Hrvatske. Mi smo svoj mir skupo platili. Srbija je bila zemlja koja izvršila agresiju na Hrvatsku i oni sada imaju vrlo ozbiljno oružje. To nije oružje koje služi za obranu, nego je to oružje koje služi za napad", odgovorio je Jandroković.

'Uozbiljite se'

Uputio je i apel svima onima koji sudjeluju u političkom životu "da se malo uozbilje".

"I pozvao bih sve koji sudjeluju u političkom životu da se malo uozbilje, da o tim temama ne vodimo ovakve javne bezvezne rasprave, nego da zaista sjednemo ili na Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu ili u nekoj drugoj formi i ozbiljno porazgovaramo o tome kako na najbolji mogući način zaštititi hrvatsku državu i hrvatske građane. Nastaviti, naravno, voditi računa i o funkcioniranju institucija, gospodarskom rastu, socijalnim politikama koje vodimo, ali u ovome trenutku jako je važno razmišljati o sigurnosti Republike Hrvatske", poručio je Jandroković.

Na upit o tome smatra li da je izdaja što je predsjednik Zoran Milanović otkrio broj hrvatskih vojnika, Jandroković je poručio da se sve krenulo svoditi na "jeftina prepucavanja".

"Evo opet sada? Svodimo se na ta jeftina prepucavanja. Banalizirati stvari koje su ozbiljne. Mi ne živimo više u mirnom svijetu. Dakle, iz dana u dan tisuće i tisuće ljudi gine. Međunarodni poredak se mijenja. Hrvatska je jedan otok stabilnosti, tako bih rekao i mira i sigurnosti i interes nam je da to sačuvamo. I još jednom kažem, idemo ozbiljnije razgovarati, a ne ovako jeftino prikupljati političke bodove, optužujući Ministarstvo obrane ili stvarajući neku konfuziju prema odnosu ministra obrane i premijera, to su sve bezvezarije. Ponavljam, još jednom treba se ozbiljno sjesti, razgovarati", zaključio je Jandroković.