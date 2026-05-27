Frano Pehar i Tarapana objavili novu pjesmu: 'Divna žena' dobiva pohvale sa svih strana

Frano Pehar & Tarapana odlučili su razveseliti publiku novom pjesmom “Divna žena” koja već prvim taktovima podiže raspoloženje i zove na zabavu. Ljeto je pred vratima, a Frano i Tarapana znaju da je to vrijeme koje ne pita za sutra, već je stvoreno za trenutak i to onaj najljepši - trenutak u kojem nestaju svi problemi uz ritam pjesme koja pokreće tijelo, ali i dušu.

Uvijek spreman za dobru zafrkanciju, šarmantni je Frano na snimanju spota otkrio i svoj glumački talent pa se uspješno okušao u čak trima ulogama - automehaničara, studenta i zaljubljenog glazbenika. Sve tri mu odlično pristaju, a od velike pomoći na setu bila je karizmatična plesačica Isidora Marić koja je na snimanje došla ravno iz Beča gdje je nastupila na Eurosongu uz crnogorsku predstavnicu. O novoj pjesmi, atmosferi na snimanju, ali i nekim novostima, Frano otkriva:

Foto: Vedad Jašarević

“Dobra pjesma je temelj svega, a Divna žena me osvojila već na prvo slušanje kada mi ju je uz gitaru, onako na suho odsvirao autor Dušan Bačić. Odmah sam mu rekao da je to pjesma za Tarapanu jer mi ima neku toplinu, poput nekih dragih pjesama uz koje sam odrastao. Prvi put surađujemo s Hrvojem Domazetom koji je zadnjih godina jedan od najtraženijih producenata u Hrvatskoj i koji je napravio odličan aranžman. Veselimo se promoviranju pjesme na radijima, televizijama, koncertima jer želimo da dopre do što više ljudi, da svima donese dobru emociju kakvu smo svi mi u bendu osjetili dok smo ju snimali. Najviše od svega radujemo se našoj publici koja će prva čuti novu pjesmu u živoj verziji na našim koncertima koji dolaze, naravno uz sve naše druge hitove zbog kojih nas ljudi vole i prate naš put. ”

Za Divnu ženu snimljen je atraktivan videospot u režiji iskusnog Vedada Jašarevića kojemu se jako svidjela ideja da Frano kroz različite uloge dočara ljubav na prvi pogled prema “divnoj ženi”, a njegova uživljenost u glumački zadatak iznenadila je i nasmijala cijelu ekipu pa ni Frani nije bilo lako zadržati ozbiljnostu nekim scenama.

Franu Pehara i Tarapanu čeka uzbudljivo radno ljeto pa ništa ne preuštaju slučaju. Osim aktivnosti vezanih uz promociju novog singla odrađuju i svakodnevne probe za ljetnu turneju po gradovima u Hrvatskoj i Sloveniji, a nadaju se da će uhvatiti i koji slobodan trenutak kako bi se prepustili morskim radostima uz svoje najmilije. Na jesen već imaju dogovorene nastupe u dijaspori kao i snimanje novih divnih pjesama koje tek trebaju ostvariti svoju pravu namjenu - usrećiti ljude koji ih slušaju. Pjesma “Divna žena” objavljena je u izdanju diskografske kuće Bonton Music, dostupna je na svim digitalnim glazbenim servisima.