Srpske rakete uznemirile Hrvatsku: 'Nitko u ovom dijelu Europe nema takvo ofenzivno oružje'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je izjavu za medije uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Kratko je komentirao srbijanske supersonične rakete, koje se nazivaju 'Zagrepčankama'.

"U svakom slučaju to je nešto novo na ovim prostorima. Nikad niti jedna država u ovom našem dijelu Europe nije nabavljala takvo ofenzivno oružje. Premijer je o tome obavijestio naše saveznike u NATO-u", kazao je Božinović.

Milanovićeva 'izdaja'

Novinari su se osvrnuli na izjavu Zorana Milanovića u kojoj je rekao da je Ivan Anušić premijeru tajio informaciju o raketama.

"Ministar Anušić radi ozbiljan posao, a ove vrste javnih polemika između onih koji bi trebali surađivati, mislim da nisu dobre", rekao je Božinović.

Što se tiče Vijeća za nacionalnu sigurnost, kazao je kako vjeruje da će se to dogoditi 'kada se steknu uvijeti'. Novinari su ga upitali smatra li da za Vijeće već sada postoje uvjeti, kazao je da 'nisu sve karte na istoj strani'.

Milanović je u jučerašnjoj izjavi otkrio broj pripadnika Hrvatske vojske, zbog čega su ga mnogi optužili za izdaju.

"Ja nisam sklon korištenju teških riječi u javnom prostoru, pogotovo kad govorimo o sigurnosnim pitanjima i kad se tiče naših institucija koje moraju surađivati i jačati povjerenje između sebe", rekao je Božinović kada su ga novinari upitali smatra li i on to izdajom.