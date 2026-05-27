INCIDENT U SPLITU /

Pijan divljao po kafiću, razbio čašu o vlastitu glavu pa krvav bježao od policije

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Riječ o osobi koja je i ranije pravomoćno kažnjavana zbog narušavanja javnog reda i mira u alkoholiziranom stanju

27.5.2026.
13:43
danas.hr
Splitska policija privela je 43-godišnjeg muškarca koji je u alkoholiziranom stanju narušavao javni red i mir u jednom ugostiteljskom objektu na području Splita. Sud mu je odredio 12 dana zadržavanja u zatvoru.

Incident se dogodio u ponedjeljak, 25. svibnja, oko 19 sati. Prema policijskom izvješću, muškarac je pod utjecajem alkohola vikao i galamio u ugostiteljskom objektu, nakon čega je uzeo čašu sa šanka i razbio je o vlastitu glavu, pri čemu se ozlijedio.

Nakon toga je krvav izašao na terasu objekta gdje je nastavio vikati i remetiti javni red i mir, uznemirujući goste i prolaznike.

Od prije poznat policiji

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policajci po zaprimljenoj dojavi, no 43-godišnjak je po njihovu dolasku pokušao pobjeći.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,30 promila. Prevezen je u bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć te je zadržan na liječenju.

Po izlasku iz bolnice policija ga je u žurnom postupku privela nadležnom sudu. Kako je riječ o osobi koja je i ranije pravomoćno kažnjavana zbog narušavanja javnog reda i mira u alkoholiziranom stanju, sud je prihvatio prijedlog policije i odredio mu zadržavanje u zatvoru.

PolicijaSplitPijan
