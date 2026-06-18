Najveća zvijezda hrvatskog protivnika na Mundijalu: 'Naše namjere su ozbiljne'

Osjetili smo ogromno olakšanje u 95. minuti kada smo zabili pogodak, rekao je 26-godišnji nogometni reprezentativac Gane Antoine Semenyo nakon što je njegova momčad pobijedila Panamu 1-0 u prvom kolu skupine L SP-a.

Prije toga su natjecanje u skupini L otvorili Hrvatska i Engleska, a slavili su engleski nogometaši s 4-2.

„Taj nam pogodak u nadoknadi jako podiže samopouzdanje prije iduća dva susreta. Dvoboji protiv Engleska pa potom i protiv Hrvatske veliki su izazovi za nas. Naša momčad posjeduje talent, ali i veliku želju za dokazivanjem. To nas pokreće i to nam daje vjeru, rekao je igrač Manchester Cityja koji je prvo ime Gane, ali je dosad u 34 nastupa za reprezentaciju postigao tek tri pogotka.

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Gana je sretno pobijedila Panamu 1-0 golom Yirenkyija u 95. minuti, a sada joj slijede ogledi protiv Engleske u drugom kolu 23. lipnja te četiri dana kasnije dvoboj protiv Hrvatske u Philadelphiji.

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„Sljedeća utakmica je ona protiv Engleske i znamo da će nam biti teško. Imam dosta prijatelja među engleskim reprezentativcima i šalili smo se prije odlaska na SP najavljujući međusobni susret. Neću slati poruke nikome iz Engleske, ali ću, naravno, odgovoriti dobijem li od njih poruku. Sada nije vrijeme za opuštanje. Ovo je ozbiljno natjecanje, a i naše su namjere ozbiljne na prvenstvu. Koncentracija je ključ“, poručio je Semenyo.