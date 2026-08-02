Plenković u Imotskom: 'Nitko u Europi ne želi ponavljanje krize iz 2015. godine'

Nakon svečane procesije od crkve svetog Franje do tvrđave Topana i središnjeg euharistijskog slavlja koje je predvodio banjolučki biskup mons. Željko Majić, predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije u Imotskom.

U Imotskom smo proslavili svetkovinu Gospe od Anđela, zaštitnice Grada. Sudjelovali smo u svečanoj procesiji od crkve sv. Franje do tvrđave Topana i na svetoj misiji, koju je predvodio banjolučki biskup mons. Željko Majić.



Drago nam je da ovaj blagdan okuplja brojne vjernike i… pic.twitter.com/FvCt0DH0AF — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 2, 2026

Na početku je svim Imoćankama i Imoćanima čestitao Dan grada i blagdan Gospe od Anđela, a potom se osvrnuo na aktualnu migrantsku krizu, prometne gužve na jugu Hrvatske te pripreme za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu, prenosi Nu.net.hr.

Komentirajući pismo koje su potpisala 22 čelnika država članica Europske unije nakon masovnog ulaska migranata na područje španjolske enklave Ceute u Africi, Plenković je rekao kako ono predstavlja izraz ozbiljne zabrinutosti.

Nitko ne želi krizu iz 2015.

"To je pismo izraz zabrinutosti zbog onoga što se dogodilo. Takvu situaciju nismo imali već dugi niz godina, doduše na afričkom tlu. Pozdravljena je akcija policije u kojoj je 95 posto ljudi vraćeno preko granice u Maroko", izjavio je Plenković.

Naglasio je da europske države žele spriječiti ponavljanje migrantske krize iz 2015. godine te da su zbog toga dodatno osnažile zaštitu svojih granica.

"Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine. Stoga smo svi osnažili naše granice", poručio je premijer, dodajući kako je u Hrvatskoj zabilježeno manje nezakonitih prelazaka granice, ali i više uhićenih krijumčara ljudima. Na pitanje o talijanskoj suspenziji schengenskog režima prema Španjolskoj, Plenković je rekao kako je reakcija Italije očekivana s obzirom na dugogodišnju izloženost te zemlje nezakonitim migracijama.

Podsjetio je i da je borba protiv ilegalnih migracija bila jedna od važnijih tema političkog programa talijanske premijerke Giorgie Meloni.

Najavio rješavanje prometnih čepova

Plenković se osvrnuo i na velike prometne gužve koje se tijekom turističke sezone stvaraju na cestovnim pravcima Zagvozd – Imotski, Split – Omiš te Ston – Dubrovnik. Najavio je nastavak infrastrukturnih projekata kojima bi se trebali riješiti dugogodišnji problemi i povećati protočnost prometa na tim dionicama.

Govoreći o višesatnim kolonama na granici s Crnom Gorom, premijer je naveo kako su u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj završile školske obveze i počeli ljetni praznici, zbog čega je na hrvatske ceste stigao iznimno velik broj putnika. Prema njegovim riječima, uglavnom je riječ o albanskim državljanima koji žive u zapadnoj Europi, a preko Hrvatske putuju prema Albaniji jer im je to najkraći cestovni pravac.

"U svakom slučaju moramo završiti brzu cestu Dubrovnik – Čilipi i dalje prema granici s Crnom Gorom, no i novi sustav ulaska i izlaska donekle usporava situaciju", kazao je Plenković.

Očekuje dostojanstvenu proslavu u Kninu

Premijer je govorio i o pripremama za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Kninu.

"Mi smo u Kninu uvijek. Program je usuglašen, imali smo posljednji brifing nakon sjednice Vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno", rekao je.

Dodao je da će i tijekom kolovoza imati niz službenih aktivnosti jer mu je godišnji odmor, kako je kazao, "dosta rasparceliziran".