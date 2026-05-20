PREPOZNAJETE LI IH? /

Policija traži ova dva mladića: Kamera ih snimila oko 3.50 sati, evo što su napravili

Policija traži ova dva mladića: Kamera ih snimila oko 3.50 sati, evo što su napravili
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Sve građane koji imaju informacije o osobama s fotografije pozivaju da nazovu policiju na broj 192 ili da ih kontaktiraju e-mailom

20.5.2026.
14:15
Splitsko-dalmatinska policija objavila je u srijedu fotografije dvojice mlađih muškaraca koji se dovode u vezu s kaznenim djelom počinjenim u veljači u Splitu.

'Nazovite 192' 

"U Splitu, 7. veljače 2026. godine oko 03.50 sati, u ulici kralja Tomislava i Strossmayerovom parku oštećena su četiri komunalna koša za smeće i na štetu trgovačkog društva počinjeno je kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari", navela je policija i dodala da se mladići s fotografije povezuju s tim kaznenim djelom.

Sve građane koji imaju informacije o osobama s fotografije pozivaju da nazovu policiju na broj 192 ili da ih kontaktiraju e-mailom na adresu: [email protected].

