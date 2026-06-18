Trump priznao zašto je pristao na dogovor: 'Nisam želio biti Herbert Hoover'

Dok pregovara s Iranom, ne razmišlja o financijama Amerikanaca, tvrdio je prošlog mjeseca Donald Trump. Međutim, predomislio se, prenosi CNN.

"Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi", rekao je Trump u srijedu, objašnjavajući zašto je prihvatio sporazum o okončanju rata s Iranom.

Izjava je pokazala koliko su gospodarske posljedice utjecale na odluku Bijele kuće. Nakon summita G7 u Francuskoj, Trump je rekao da prati burzu. "Svaki put kada bi govorio o mogućem miru s Iranom, burza 'leti poput rakete', a potom bi snažno padala kada bi medijski naslovi upućivali na to da dogovora neće biti", objasnio je.

Osvrnuo se i na predsjednika povezanog s Velikom depresijom. "Jedini predsjednik koji nisam želio biti bio je pokojni, veliki Herbert Hoover", rekao je, misleći na američkog predsjednika iz 20. stoljeća kojeg se krivi za krizu koja je milijune Amerikanaca gurnula u siromaštvo.

Kritke republikanaca

Sporazum je odmah izazvao kritike dijela republikanaca, koji smatraju da je Washington previše popustio Teheranu. Upozoravaju da bi Iran ukidanjem sankcija mogao dobiti milijarde dolara, dok SAD gubi pregovaračku prednost..

Sporan je i memorandum koji obvezuje obje strane da se suzdrže od prijetnji silom, iako je Trump ovog tjedna poručivao da će, ako Iran ne bude poštovao dogovor, "baciti bombe na njihove glave".

Iako Trump tvrdi da će sporazum okončati sukob i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, kritičari upozoravaju da bi Iran mogao zaključiti kako Washington nije spreman riskirati pad burze i rast cijena nafte.

Dodatno je ohrabrio Iran rekavši da rok od 60 dana ne vidi kao "čvrst rok". U još jednom neobičnom obratu, Trump je potpisao primjerak memoranduma o razumijevanju u palači Versailles i poslao fotografiju Irancima.

"Potpisano je", rekao je. "Potpisao sam ga u Versaillesu, upravo sam ga potpisao."

Ostaje pitanje hoće li sporazum otvoriti put ozbiljnim pregovorima ili će Trumpu prije svega poslužiti kao izlaz iz sukoba koji je postao politički i ekonomski preskup.