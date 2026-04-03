Pijan galamio na kolodvoru u Slavonskom Brodu: Stigli policajci, a tek onda se još nastavilo...

Policijski službenici PU brodsko-posavske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela i prekršaja, izvijestila je policija.

"Utvrđeno je da je 35-godišnjak danas (3. travnja), u noćnim satima, na prostoru željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu, u vidno alkoholiziranom stanju narušavao javni red i mir vikom i galamom, a potom uporabom tjelesne snage oštetio tamošnju imovinu.

Nadalje je ispred prodavaonice nastavio s narušavanjem javnog reda i mira vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika. Ponuđeno alkotestiranje je odbio, te je uhićen i priveden u prostorije policije, gdje su pristupili medicinski djelatnici i pregledali ga te utvrdili da je sposoban za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva", navode iz policije.

Policijski službenici protiv 35-godišnjaka podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu.

Slijedi daljnji rad policijskih službenika u vezi sumnje na počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari, a nakon toga će biti podnesena odgovarajuća prijava.