Susjedi gledaju i dive se, FNC digao regiju na noge: 'Ovo je bilo nemoguće dobro!'

Borilački spektakl FNC 26, održan 20. prosinca 2025. u krcatoj dvorani Morača u Podgorici, izazvao je pravu medijsku lavinu diljem regije. Rasprodane ulaznice i euforična atmosfera potvrdili su da je dolazak vodeće regionalne MMA organizacije u Crnu Goru bio povijesni događaj, a medijski napisi iz Crne Gore, Srbije, Slovenije te Bosne i Hercegovine jednoglasno ga opisuju kao noć za pamćenje.

Crnogorci ponosni

Crnogorski mediji s neskrivenim su ponosom ispratili događaj, opisujući ga kao "spektakl kakav Crna Gora nije vidjela". Još mjesecima ranije, portal CG Sport najavio je dolazak FNC-a, citirajući predsjednika organizacije Dražena Forgača, koji je prepoznao trenutak: "Popularnost Miloša Janičića nakon pobjede nad Bojkovićem nadilazi sve granice realnog – i vrijeme je da napokon nastupi pred svojom publikom".

FNC 26 pogledajte samo na Voyo

Nakon što je Janičić u glavnoj borbi večeri za manje od dvije minute tehničkim nokautom svladao UFC legendu Alexa "Kauboja" Oliveiru, dvorana je eksplodirala. Portal Mondo.me donio je naslov: "Au, kakav spektakl u Morači: Kobra za 2 minuta 'zapalio' Podgoricu", opisujući kako su navijači "uz baklje i pesmu proslavili pobedu svog favorita". Sam Forgač nije krio oduševljenje atmosferom, izjavivši za CG Sport: "Pričali su mi o Podgorici, ali ovo je bilo nemoguće dobro!". Pobjednik večeri, Miloš Janičić, samouvjereno je poručio: "Pripadam u UFC-u".

Odjeci iz susjedstva

Mediji u Srbiji također su detaljno pratili FNC 26, a Telegraf.rs ga je najavio kao "šlag na tortu" za kraj iznimno uspješne MMA godine u regiji. Nakon priredbe, portal Srbija Danas donio je iscrpan izvještaj pod naslovom "FNC 26 PODGORICA: Janičić ekspresno nokautirao 'Kauboja', Vaso ponižen", ističući ne samo brzu pobjedu glavne zvijezde, već i neočekivane ishode drugih borbi. Prenijeli su kako je Vaso Bakočević "brutalno nokautiran od Sovinskog kojem nije uspeo da se osveti za raniji poraz", dok je Stefan Dobrijević "nokautirao Bubanju i utišao Moraču".

U Sloveniji, gdje se događaj prenosio na platformi VOYO, portal 24ur.com objavio je članak "FNC 26: Janičić razsvetlil dvorano". Naglasili su kako se "Črna gora je prvič gostila dogodek pod okriljem organizacije FNC, s čimer se je Podgorica zapisala na zemljevid največjih regionalnih MMA-prireditev". Mediji u Bosni i Hercegovini, poput Dnevnog Avaza, također su izvijestili o spektaklu, ističući "veliko slavlje u Morači uz baklje" nakon Janičićeve pobjede.

FNC 26 pogledajte samo na Voyo

Jedinstveni zaključak regionalnih medija jest da je FNC 26 u Podgorici bio pun pogodak. Događaj je potvrdio nezaustavljiv rast popularnosti slobodne borbe na Balkanu i učvrstio status FNC-a kao apsolutnog lidera na regionalnoj sceni, a Podgorica je pokazala da diše kao pravo borilačko srce regije.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje izjave nakon mečeva na FNC 26 u Podgorici