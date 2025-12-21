Ovi spektakularni nokauti obilježili su FNC 26 u Podgorici

NET I VOYO /
FNC 26, koji se održao u subotu 20. prosinca u Podgorici, ponudio je MMA spektakl. Bilo je drame, taktičkog nadmudrivanja ali i spektakularnih nokauta.
U videu pogledajte tri, koja su, po našem mišljenju najatraktivnija - Miloš Janičić nakon jedne minute u glavnoj borbi dotukao legendarnog Alexa Oliveiru, Milenko Stamatović izdominirao Jozef Jaloviara, a Vaso Bakočević nakon manje od minute šokantno izgubio od Artura Sowinskija.