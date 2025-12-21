Čak je i Forgy bio oduševljen atmosferom u Podgorici: 'U top tri je…'

Na spektakularnom FNC-u 26 u Podgorici, koji ste mogli pratiti putem tekstualnog prijenosa uživo na našem portalu Net.hr ili putem video prijenosa uživo na platformi VOYO, imali smo priliku gledati brojne sjajne borbe u večeri koja je priredila i jedno veliko iznenađenje.

U Podgorici je bio i naš novinar Vehmir Džakmić, koji je nakon velikog događaja na konferenciji za medije postavio dva pitanja.

Pitanje za Forgyja: kako bi komentirao publiku i atmosferu te gdje bi na nekoj rang-listi atmosfera svrstao Podgoricu?

„Atmosfera je bila fantastična i zbilja je bilo bučno i mislim da tome pridonosi ova dvorana Morača, koja je izuzetno akustična, ali i publika koja je glasna i srčana. Od prve borbe doslovno smo imali odličnu atmosferu, ali teško je svrstati jer imamo na svakom događaju puno ljudi u areni. Svaki Beograd imamo po 20 tisuća ljudi u areni, imamo arenu ‘Pionir’ gdje je buka strašna i gdje je bilo devet tisuća ljudi, a još su neki ostali vani, ali tu negdje je (Morača u Podgorici), top tri bih rekao“, rekao je Dražen Forgač, popularni Forgy.

Naš je Vehmir postavio pitanje i Sari Luzar Smajić, koja je pobijedila Ivanu Petrović.

Sara, jesi li možda pogledala meč i jesi li vidjela što je otišlo na tvoju stranu i zašto je pobjeda pripala tebi?

„Prije svega, malo mi je rano, još nisam pogledala meč. Hoću ‘doći malo k sebi’ i sutra, mirne glave, kad mi se slegnu dojmovi, sjesti s trenerom i prokomentirati prije svega stvari koje nisu bile dobre, pa onda i one koje jesu. Znam da je prva runda sigurno kompletno moja, znam da je treća runda, kad je meni već pala koncentracija, Ivanina… Druga runda je bila blizu, nju moram pogledati, ali eto… Vjerovat ćemo sudačkoj odluci i to je u principu to“, rekla je Luzar Smajić Vehmiru.

