Bizarno: Sudac spriječio pobjednika utrke da prijeđe ciljnu liniju

Kineski atletski sudac na maratonu u gradu Chongqingu nakratko je spriječio pobjednika utrke da prijeđe ciljnu liniju, što mu je donijelo jednogodišnju suspenziju.

Nakon 2 sata, 23 minute i 52 sekunde maratonac Sheng Xueli, u uvjerljivu vodstvu, spremao se prijeći ciljnu liniju kada ga sudac odgurao na desnu stranu staze, gdje su atletičari sudjelovali u polumaratonu.

Sheng Xueli se na kraju ipak uspio otrgnuti nametljivom sucu i uspio pobijediti nekoliko sekundi kasnije. Atletski savez Chongqinga u ponedjeljak je objavio da suspendira suca na godinu dana zbog netočne identifikacije kategorije sportaša i ometanja prolaska maratonca koji je normalno trčao dok se približavao cilju.

"Ovo ponašanje poremetilo je normalan tijek utrke i izazvalo negativan utjecaj na internetu", objasnio je Savez, dok je snimka nesporazuma naširoko dijeljena na kineskim društvenim mrežama. Samo na Weibu pregledana je više od 8.6 milijuna puta.

