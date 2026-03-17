HIT-VIDEO /

Bizarno: Sudac spriječio pobjednika utrke da prijeđe ciljnu liniju

Foto: Screenshot/X/@absolutchina

Atletski savez Chongqinga u ponedjeljak je objavio da suspendira suca na godinu dana

17.3.2026.
16:42
Sportski.netHina
Kineski atletski sudac na maratonu u gradu Chongqingu nakratko je spriječio pobjednika utrke da prijeđe ciljnu liniju, što mu je donijelo jednogodišnju suspenziju.

Nakon 2 sata, 23 minute i 52 sekunde maratonac Sheng Xueli, u uvjerljivu vodstvu, spremao se prijeći ciljnu liniju kada ga sudac odgurao na desnu stranu staze, gdje su atletičari sudjelovali u polumaratonu.

Sheng Xueli se na kraju ipak uspio otrgnuti nametljivom sucu i uspio pobijediti nekoliko sekundi kasnije. Atletski savez Chongqinga u ponedjeljak je objavio da suspendira suca na godinu dana zbog netočne identifikacije kategorije sportaša i ometanja prolaska maratonca koji je normalno trčao dok se približavao cilju.

 

 

"Ovo ponašanje poremetilo je normalan tijek utrke i izazvalo negativan utjecaj na internetu", objasnio je Savez, dok je snimka nesporazuma naširoko dijeljena na kineskim društvenim mrežama. Samo na Weibu pregledana je više od 8.6 milijuna puta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
