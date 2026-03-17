RASTRGAO ME NA KOMADIĆE

Bivši veznjak Liverpoola o hrvatskoj legendi: Kakav igrač!

Bivši veznjak Liverpoola o hrvatskoj legendi: Kakav igrač!
Foto: OLIVIER MORIN/AFP/Profimedia

Utakmica na koju se Hutchinson referira bila je kvalifikacijska za Svjetsko prvenstvo 2002

Bivši veznjak Liverpoola, West Hama i škotske nogometne reprezentacije, Don Hutchinson prisjetio se bivšeg veznjaka hrvatske nogometne reprezentacije Roberta Prosinečkog.

Hutchinson je na svom X profilu komentirao video u kojemu se vidi kako se Prosinečki bez problema nosi s Argentincima na Svjetskom prvenstvu 1990., u kojemu je Prosinečki nastupao za Jugoslaviju. Hutchinson je taj video podijelio uz komentar:

"Igrao sam za Škotsku protiv Hrvatske. Naš izbornik Craig Brown me prije utakmice pitao: možeš li mi učiniti uslugu i igrati 'flastera' na njemu (Prosinečkom op.a)? Rekao sam: 'Ma nema problema, koliko teško može biti?' Rastavio me na komade. Kakav igrač."

Utakmica na koju se Hutchinson referira bila je kvalifikacijska za Svjetsko prvenstvo 2002. Tada su Hrvatska i Škotska igrale dvije utakmice i obje su završile remijem.

škotska Nogometna ReprezentacijaHrvatska Nogometna ReprezentacijaRobert Prosinečki
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
