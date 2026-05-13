Sve je spremno za finale! Lelekicama se obratio Baby Lasagna, evo što im je poručio

Prva polufinalna večer Eurosonga u Beču donijela je mnogo uzbuđenja, emocija i odličnih nastupa. Hrvatska je izborila mjesto u velikom finalu zahvaljujući djevojkama iz grupe Lelek, koje su pjesmom Andromeda osvojile publiku i osigurale prolazak među 16 najboljih.

Nakon objave rezultata uslijedile su brojne reakcije gledatelja na društvenim mrežama, a mnogi vjeruju kako bi Hrvatska ove godine mogla ostvariti još jedan zapažen rezultat.

Podrška je stigla i od Baby Lasagna, glazbenika koji je prije dvije godine svojim nastupom potpuno osvojio Europu i podigao Hrvatsku na noge. Tada je završio na drugom mjestu te ostvario najbolji hrvatski rezultat u povijesti sudjelovanja na Eurosongu, a njegova pjesma i danas se smatra jednim od najuspješnijih domaćih eurovizijskih nastupa.

''Čestitam curama na prolasku u finale, mislim da su s tim već postigle super rezultat i mislim da se baš zbog toga sada mogu opustiti i s još nekom ležernosti nastupati u finalu. Gledamo, pratimo, veselimo se, sretno!'', rekao je Baby Lasagna za RTL.