FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA RTL /

Sve je spremno za finale! Lelekicama se obratio Baby Lasagna, evo što im je poručio

Prva polufinalna večer Eurosonga u Beču donijela je mnogo uzbuđenja, emocija i odličnih nastupa. Hrvatska je izborila mjesto u velikom finalu zahvaljujući djevojkama iz grupe Lelek, koje su pjesmom Andromeda osvojile publiku i osigurale prolazak među 16 najboljih. 

Nakon objave rezultata uslijedile su brojne reakcije gledatelja na društvenim mrežama, a mnogi vjeruju kako bi Hrvatska ove godine mogla ostvariti još jedan zapažen rezultat.

Podrška je stigla i od Baby Lasagna, glazbenika koji je prije dvije godine svojim nastupom potpuno osvojio Europu i podigao Hrvatsku na noge. Tada je završio na drugom mjestu te ostvario najbolji hrvatski rezultat u povijesti sudjelovanja na Eurosongu, a njegova pjesma i danas se smatra jednim od najuspješnijih domaćih eurovizijskih nastupa. 

''Čestitam curama na prolasku u finale, mislim da su s tim već postigle super rezultat i mislim da se baš zbog toga sada mogu opustiti i s još nekom ležernosti nastupati u finalu. Gledamo, pratimo, veselimo se, sretno!'', rekao je Baby Lasagna za RTL. 

VOYO logo
13.5.2026.
11:33
Hot.hr
LelekBaby Lasagna
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa