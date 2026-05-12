'Uff…' Baby Lasagna jednom riječju zapalio mreže nakon nastupa Lelekica na Eurosongu!

Bivši hrvatski predstavnici na Eurosongu Marko Bošnjak i Baby Lasagna oglasili su se nakon nastupa naših Lelekica s pjesmom Andromeda u prvoj polufinalnoj večeri na 70. Eurosongu koji se održava u Beču.

Grupa Lelek je nastupila 3. po redu i izazvala veliki pljesak publike.

Oduševljen nastupom Marko Bošnjak je napisao: 'Straight to the finals!!!! Idemooo', i 'this was absolutly epic.bravo curke', dok je Baby Lasagna bio kratak: uff… vote# 03

