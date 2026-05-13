Željko Joksimović emotivno o Halidu Bešliću: 'Bio je moj najbolji prijatelj'

Ususret nadolazećem koncertu u Sarajevu, glazbenik Željko Joksimović na društvenim je mrežama otkrio kakvo značenje za njega ima glavni grad Bosne i Hercegovine.

Govoreći o Sarajevu, srpski glazbenik prisjetio se prijateljstva s Halidom Bešlićem, legendarnim bosanskohercegovačkim glazbenikom koji je preminuo 2025. godine.

"Moj najbolji obiteljski i osobni prijatelj bio je Halid Bešlić. Upoznao sam ga kada sam imao 12 godina, dok sam svirao harmoniku. Tada su ga upoznali i moji roditelji. Kasnije smo zajedno napravili "Miljacku". Ponosan sam na naše prijateljstvo i na prijateljstvo sa njegovom obitelji koje traje i danas", rekao je Joksimović.

Foto: Tomislav Miletic/POSEBNA PONUDA

U govoru se tako prisjetio i Fahrudina Pecikoze, autora brojnih pjesama kojima svi znaju riječi. Također, Pecikoza je autor stihova i "Miljacke", jednog od najpoznatijih hitova Halida Bešlića.

Govoreći o svojim prijateljima i suradnicima iz Sarajeva, 54-godišnji srpski glazbenik spomenuo je i Dinu Merlina s kojim je snimio duet "Supermen", kao i Harija Mata Harija, čija je pjesma "Lejla", koju je Željko komponirao, ostvarila najbolji plasman Bosne i Hercegovine na Euroviziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Eurosong pao u sjenu velikog bojkota? Evo što se priča u Beču i kako stoje Lelekice