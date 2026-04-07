Pola godine bez Halida, riječi njegova sina rasplakale mnoge: 'Svaki dan očekujem da me nazoveš'

Prošlo je šest mjeseci otkako nas je napustio legendarni pjevač narodne glazbe Halid Bešlić, a tuga zbog njegovog odlaska i dalje ne jenjava. Njegova smrt potresla je cijelu regiju, koja se tada spontano okupljala na trgovima i uglas pjevala njegove bezvremenske hitove. Na posljednjem ispraćaju okupilo se, prema procjenama, oko 100.000 ljudi koji su željeli odati počast umjetniku čiji je glas obilježio generacije.

Na tužnu obljetnicu oglasio se njegov sin Dino Bešlić, podijelivši emotivnu poruku koja je dirnula mnoge. Uz fotografiju oca, otkrio je koliko mu svakodnevno nedostaje i koliko su uspomene još uvijek svježe.

'Svaki dan očekujem da me nazoveš'

“Tata, danas je šest mjeseci kako si se preselio na drugi svijet, a nadam se bolji od ovog. Znaj da nam fališ puno. Svaki dan fališ sve više. Nedostaješ nam puno, bogami. Znaš, svaki dan očekujem da me nazoveš i pitaš samo ‘đe si’. Volim te, tvoj Dino”, napisao je.

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života nakon kratke borbe s teškom bolešću. Krajem kolovoza prošle godine bio je hospitaliziran u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je proveo posljednje dane.

Bešlić je tijekom više od četiri desetljeća karijere ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije i šire. Među njegovim najpoznatijim hitovima ističu se “Miljacka”, “Ja bez tebe ne mogu da živim”, “Romanija”, “Hej zoro, ne svani”, “Prvi poljubac”, “Neću, neću dijamante”, “Sevdah da se dogodi” i “Vraćam se majci u Bosnu”, pjesme koje su obilježile živote milijuna ljudi.

I pola godine nakon odlaska, jasno je da Halid Bešlić nije bio samo pjevač, već simbol jedne ere. Njegove pjesme i dalje žive, a emocije koje je budio u publici ne blijede.

