U Hrvatskoj počela velika nogometna konferencija o ženama u sportu

Dvodnevna konferencija pod nazivom „Žene u nogometu” otvorena je u utorak u Termama Sveti Martin u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Riječ je o stručnom okupljanju posvećenom razvoju ženskog nogometa te unapređenju položaja žena u sportskom sustavu.

Na konferenciji sudjeluju predstavnice FIFA-e, UEFA-e, nacionalnih nogometnih saveza te sportskih institucija, uz stručnjakinje iz područja sportskog menadžmenta, komunikacija i mentalne pripreme sportaša. Time je osigurana interdisciplinarna razina rasprave koja obuhvaća različite aspekte razvoja ženskog sporta.