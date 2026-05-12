pad intenziteta

Chimaev je bio veliki favorit pa izgubio, brat otkrio razlog poraza: ‘Tijelo se ugasilo’

Foto: PxImages, Px Images/Alamy/Profimedia

U samoj borbi vidljiv je bio pad intenziteta i energetske razine, što je Strickland iskoristio i time postao prvi borac koji je službeno svladao Chimaeva u profesionalnoj karijeri.

12.5.2026.
18:17
Sportski.net
PxImages, Px Images/Alamy/Profimedia
Khamzat Chimaev ostao je bez pobjede u borbi koja je obilježila UFC večer u Newarku, a ishod je uvelike bio povezan s fizičkim stanjem u kojem je ušao u oktogon. Ključni faktor njegove izvedbe bio je ekstreman proces skidanja kilograma uoči meča protiv Seana Stricklanda.

Chimaev je, prema navodima iz njegovog tima, morao skinuti približno 21 kilogram kako bi zadovoljio uvjete kategorije, što je dovelo do značajnog opterećenja organizma u završnoj fazi priprema. Tijekom samog procesa došlo je do ozbiljnih poteškoća u regulaciji tjelesnih funkcija, a posljednji dio rezanja kilograma, prema riječima njegovog brata Artura, dodatno je destabilizirao fizičko stanje borca.

Artur Chimaev navodi kako je u završnici procesa ostalo još oko 1,2 kilograma kada je organizam počeo pokazivati znakove kolapsa, što je privremeno zaustavilo cijeli postupak. Unatoč kratkoj pauzi i pokušaju oporavka, borac nije uspio povratiti optimalne fizičke parametre uoči nastupa.

Prema dodatnim informacijama iz tima, Chimaev je prvotno imao drugačiji sportski plan. Umjesto nastupa u srednjoj kategoriji do 84 kilograma, razmatran je prelazak u polutešku kategoriju do 93 kilograma, uz potencijalni okršaj protiv Jiříja Procházke. Navodno je postojao i preliminarni dogovor s UFC-om, no promjena protivnika rezultirala je prihvaćanjem borbe protiv Stricklanda te povratkom na drastično skidanje težine.

U tom kontekstu, njegov tim ističe kako je odluka o prihvaćanju meča bila isključivo njegova, bez odbijanja ponuđenih izazova, unatoč jasno izraženim rizicima vezanim uz fizičku pripremu.

Nakon poraza, fokus je prebačen na potencijalni revanš. Postoji interes za ponovni meč sa Seanom Stricklandom, moguće u Abu Dhabiju tijekom listopada, dok se paralelno razmatra dugoročni prelazak u višu kategoriju zbog otežanog procesa skidanja kilograma u srednjoj diviziji

