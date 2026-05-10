Strickland pobijedio nedodirljivog Čimajeva i šokirao svijet: 'On je j***na zvijer'

Sean Strickland (31-7) pobijedio je nakon pet iscrpljujućih rundi Khamzata Chimaeva (17-1) na UFC 328 eventu u Newarku podijeljenom sudačkom odlukom i tako po drugi put u karijeri osvojio pojas prvaka.

Manje od tri godine nakon šokantnog osvajanja UFC-ove titule u srednjoj kategoriji, Sean Strickland ponovno je uspio iznenaditi čitav borilački svijet. Ova vijest, sve što se događalo u glavnoj borbi večeri održanoj jutros po hrvatskom vremenu, upravo obilazi planetu i udarna je vijest što se tiče slobodne borbe. Strickland je svrgnuo s trona neporaženog Khamzata Chimaeva tijesnom pobjedom u Prudential Centeru. Dvojica sudaca bodovala su borbu kroz pet rundi 48-47 za Stricklanda, dok je treći sudac imao 48-47 za Chimaeva.

Ovom pobjedom Strickland je ponovno osvojio naslov prvaka u kategoriji do 84 kilograma, koji je prvi put osvojio u rujnu 2023. godine senzacionalnom pobjedom protiv Israela Adesanye u Sydneyju.

Uvertira u borbu bila je ružna, jer je Strickland Chimaeva nazivao "kukavicom” i "psom”. Animozitet između njih dvojice potječe iz incidenta na treningu 2022. godine, kada je Strickland optužio Chimaeva za "maltretiranje” manjih i manje iskusnih boraca u Stricklandovoj dvorani u Las Vegasu.

Chimaev je tijekom promotivnog sučeljavanja u četvrtak udario Stricklanda nogom. Zbog toga je UFC pojačao sigurnosne mjere, uključujući stalnu prisutnost policije i odvojene hotele za borce.

Borci su tijekom i nakon meča ipak pokazali međusobno poštovanje, a Chimaev je čak stavio pojas oko Stricklanda.

"Želim se ispričati“, rekao je Strickland i nastavio:

"Pretjerao sam. Priznajem. Poštujem sve vas iz Chimaevove rodne Čečenije. On je je**na zvijer. Pokušavam prodati ove borbe za vas, je*ote. Cijenim vas.“

Chimaev je napustio oktogon odmah nakon što je čestitao Stricklandu. Djelovao je frustrirano pri izlasku iz dvorane, skinuo je rukavice i bacio ih u publiku, javlja američki ESPN.

Chimaev je imao problema sa skidanjem kilaže za limit od 84 kilograma na službenom vaganju u petak, a predsjednik UFC-a Dana White otkrio je na konferenciji za medije da mu je Chimaev rekao kako želi prijeći u polutešku kategoriju do 93 kilograma za svoju sljedeću borbu. White je također rekao da je i sam bodovao borbu u korist Stricklanda.

Borba je počela tipično za Chimaeva. Srušio je Stricklanda već u prvih 15 sekundi prve runde i ubrzo mu zauzeo leđa. Strickland je jedva preživio uvodnu rundu, jer je gotovo cijelo vrijeme proveo s Chimaevom na leđima dok je ovaj pokušavao završiti borbu „rear-naked choke“ gušenjem.

No, tijek borbe potpuno se promijenio u drugoj rundi. Chimaev je djelovao umorno, a njegova rušenja više nisu bila eksplozivna. Strickland je čak preuzeo gornju poziciju i dobio rundu zahvaljujući udarcima iz partera. Dvoranom u New Jerseyju odjekivalo je skandiranje „USA“, dok je Chimaev djelovao iscrpljeno na stolcu između rundi.

Chimaev, inače dominantan hrvač, praktički je odustao od borbe u parteru nakon druge runde. Krenuo je naprijed kroz Stricklandov direkt, tražeći priliku za svoj desni udarac.

U četvrtoj i petoj rundi nekoliko je puta pljunuo krv na pod kaveza, ali je nastavio pritiskati prema naprijed. Prema UFC statistici, Strickland je imao više ukupno pogođenih udaraca — 163 prema 115 — iako su Chimaevi udarci djelovali snažnije. Chimaev je uspješno realizirao 9 od 13 pokušaja rušenja.

"Možda mi je slomio nos“, rekao je Strickland i zaključio:

"Želim vam reći, moji fanovi, je*eno vas volim. Ne bih bio ovdje gdje jesam bez vas. Mojim kršćanskim fanovima, muslimanskim fanovima, bijelim, crnim i smeđim fanovima.“

