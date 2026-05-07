'fantastično'

Donald Trump u Bijeloj kući otvorio temu Irana pred UFC zvijezdom, uslijedio kratak odgovor

Donald Trump u Bijeloj kući otvorio temu Irana pred UFC zvijezdom, uslijedio kratak odgovor
Foto: Anna Moneymaker/Getty images/Profimedia

Tijekom obraćanja novinarima došlo je do neplaniranog i neuobičajenog trenutka

7.5.2026.
17:38
Sportski.net
Anna Moneymaker/Getty images/Profimedia
U Bijeloj kući održan je susret američkog predsjednika Donalda Trumpa s nekoliko UFC boraca koji su doputovali u Washington u sklopu promotivnih aktivnosti uoči planiranog događaja na travnjaku Bijele kuće.

Riječ je o borcima koji sudjeluju u projektu “UFC Freedom 250”, a posjet je uključivao fotografiranje, medijske aktivnosti i pripreme za spektakl koji bi se trebao održati u lipnju. Među prisutnima su bili i poznati borci Justin Gaethje te Ilia Topuria.

Tijekom obraćanja novinarima došlo je do neplaniranog i neuobičajenog trenutka kada je Trump, usred razgovora o međunarodnim temama, uključujući i situaciju s Iranom, iznenada uključio Gaethjea u raspravu.

Na pitanje novinara o pregovorima i mogućem razvoju situacije, Trump je dao opširniji komentar o stanju na terenu, nakon čega se obratio UFC borcu tražeći njegovu procjenu.

Gaethje je na direktno pitanje predsjednika kratko odgovorio da se situacija može opisati kao “fantastična”, čime je trenutak dobio dodatnu pažnju javnosti i medija.

U isto vrijeme, kamere su zabilježile reakcije ostalih prisutnih, uključujući i Topuriju, koji je prema snimkama reagirao uz osmijeh na cijelu situaciju.

