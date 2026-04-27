Aspinall uzeo hrvatsko ime! Nije mogao vjerovati kakva je janjetina: 'Definitivno ću se vratiti'

UFC prvak Tom Aspinall nedavno je boravio u Splitu kao dio programa Split Sports Festivala 2026., a sada je objavio opširan vlog sa svog prvog putovanja u Hrvatsku.

Još u srijedu je proveo u nizu događanja koja su privukla veliku pažnju javnosti. Dan je započeo na Poljudu, gdje mu je vodstvo Hajduka uručilo dres s brojem 1, a potom se uputio prema Peristilu.

Tamo mu je organiziran svečani doček uz Dioklecijanovu stražu, što je privuklo brojne građane i turiste. Mnogi su iskoristili priliku za fotografiju i kratki susret s aktualnim prvakom.

Dolazak na Peristil dio je bogatog programa festivala, koji se nastavlja kroz dan uz razne sportske i promotivne aktivnosti.

Čovjek kojeg mnogi vide kao budućeg vladara teške kategorije, odmah je kupio domaće obožavatelje svojom pristupačnošću i iskrenim oduševljenjem našom obalom.

Vrhunac putovanja svakako je bio susret sa Stipom Drvišem, bivšim WBA prvakom svijeta u poluteškoj kategoriji, a ujedno i članom Aspinallova tima. Stipe je u svom stilu, uz puno šale, ugostio mlađeg kolegu.

Kao kod kuće

Aspinall je tijekom boravka dobio i novi 'naš' nadimak – Tomislav Aspinalović. Britanac je to s oduševljenjem prihvatio, poručivši da se u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće.

Osim borilačkog dijela, Aspinall je iskusio i ono najbolje od hrvatskog turizma. Posjetio je NP Krka, oduševio se otočićem Visovcem, ali najveći dojam na njega ostavila je – dalmatinska janjetina.

"Miris je nevjerojatan, volio bih da ga možete osjetiti preko kamere", komentirao je vidno oduševljeni 'Tomo' dok je uživao u tradicionalnom obroku, priznavši kako je iduće jutro osjetio težinu od količine koju je pojeo.

Aspinall na odlasku nije štedio komplimente na račun Hrvatske.

"Hrvatska je gotova, ali samo za ovaj put. Definitivno ću se vratiti. Ovo je bilo nevjerojatno, upoznali smo sjajne ljude, trenirali i jeli vrhunsku hranu."

POGLEDAJTE VIDEO: Nula na Opus Areni! Evo kako su Osijek i Lokomotiva podijelili bodove