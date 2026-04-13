Ovo je bio vikend za pamćenje: Sekunde odlučivale na WRC-u, padali prvaci i favoriti

Protekli sportski vikend donio je pregršt uzbuđenja, nevjerojatnih preokreta i trenutaka koji će se dugo pamtiti. Od šokantnog raspleta na hrvatskim cestama u sklopu WRC-a, preko novih prvaka u oktogonima UFC-a i FNC-a, pa sve do povratka boksačke legende i važnih utakmica na rukometnim i nogometnim terenima. Bio je to vikend koji je još jednom potvrdio zašto je sport nepredvidiv i veličanstven.

Drama do posljednjeg zavoja: Katsuti pobjeda na Croatia Rallyju

Četvrta postaja sezone Svjetskog prvenstva u reliju (WRC), Croatia Rally, ponudila je vjerojatno najdramatičniji završetak koji se mogao zamisliti. Japanac Takamoto Katsuta u Toyoti GR Yaris Rally1 slavio je drugu pobjedu zaredom i preuzeo vodstvo u ukupnom poretku, no do trijumfa je došao na potpuno neočekivan način. Apsolutni tragičar vikenda je Belgijanac Thierry Neuville, koji je u posljednji brzinski ispit, takozvani "Power Stage", ušao s ogromnom prednošću od preko jedne minute. Pobjeda za Hyundai činila se sigurnom, prvom u sezoni u kojoj Toyota dominira.

No, samo nekoliko kilometara prije cilja, Neuvilleova se bajka pretvorila u noćnu moru. Na jednom zavoju proklizao je na rasutom šljunku, izletio na pomoćnu cestu i udario u betonski blok, pri čemu je teško oštetio prednji desni ovjes svojeg Hyundaija i20 N Rally1. Iako je pokušao nastaviti, bilo je uzalud. Svjestan da gubi previše vremena, po naputku momčadi zaustavio je automobil blizu cilja, pokušavajući popraviti štetu. Na kraju je ciljnom linijom prošao s više od 21 minute zaostatka i odustao. "Mogu se samo ispričati svima. Nemam objašnjenje u ovom trenutku", rekao je shrvani Neuville.

Ta nevjerojatna pogreška otvorila je vrata Katsuti, koji je u cilju, tijekom intervjua, saznao da je postao pobjednik. Njegov momčadski kolega Sami Pajari, koji je vodio veći dio relija prije nego što ga je u subotu probušena guma stajala pobjede, promaknut je na drugo mjesto, osiguravši Toyoti dvostruku pobjedu. Malu utjehu Hyundaiju donio je Hayden Paddon osvajanjem trećeg mjesta. Katsuta je tako postao prvi Japanac u povijesti koji vodi u poretku vozača WRC-a. Vrijedi istaknuti i povijesni uspjeh u WRC2 kategoriji, gdje je Francuz Yohan Rossel donio Lanciji prvu pobjedu s novim Ypsilon HF Rally2 automobilom, završivši na sjajnom četvrtom mjestu u ukupnom poretku.

Borilački spektakli: Novi prvaci i povratak legende

Ljubitelji borilačkih sportova također su došli na svoje. U Ljubljani je održan FNC 29, gdje su pala dva prvaka. U glavnoj borbi večeri, domaći borac Jakob Nedoh nakon pet iscrpljujućih rundi podijeljenom sudačkom odlukom svladao je dosadašnjeg prvaka poluteške kategorije, Hrvata Mateja Batinića. U sunaslovnoj borbi, Nijemac Eduard Kexel brutalnim je nokautom u drugoj rundi detronizirao Ivana Sičaju i postao novi vladar perolake kategorije.

Preko Atlantika, u Miamiju, održan je UFC 327 na kojem je Carlos Ulberg na spektakularan način postao novi prvak poluteške kategorije. Unatoč ozljedi koljena koju je zadobio rano u meču, Ulberg je uspio nokautirati favoriziranog Jiříja Procházku već u prvoj rundi. U sunaslovnoj borbi, Paulo Costa je nokautom u trećoj rundi zaustavio Azamata Murzakanova, dok se veteran Cub Swanson od MMA oprostio pobjedom nokautom.

Vikend je obilježio i povratak boksačke zvijezde Tysona Furyja. Nakon gotovo godinu i pol dana pauze, "Kralj Cigana" se vratio u ring i u Londonu dominantnom predstavom jednoglasnom odlukom sudaca svladao Arslanbeka Makhmudova. Odmah nakon pobjede, Fury je, u svom stilu, prozvao Anthonyja Joshuu na dugoočekivani britanski okršaj koji bi mogao srušiti sve rekorde gledanosti.

Rukometašice potvrdile Euro, Arsenal kiksao u Premier ligi

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobjedom je zaključila uspješne kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026. godine. Nakon što su ranije pobjedom protiv Finske osigurale nastup na velikom natjecanju, "Kraljice šoka" su u Sesvetama u posljednjem kolu deklasirale reprezentaciju Kosova rezultatom 37:13. Najefikasnija u redovima Hrvatske bila je Klara Birtić sa šest pogodaka. Ovom pobjedom Hrvatska je potvrdila drugo mjesto u skupini i s optimizmom čeka ždrijeb.

Na nogometnim terenima diljem Europe bilo je pregršt uzbuđenja. U engleskoj Premier ligi odigrano je 32. kolo, a najveće iznenađenje priredio je Bournemouth koji je s 2:1 svladao posrnuli Arsenal. Liverpool je iskoristio kiks rivala i pobjedom 2:0 protiv Fulhama učvrstio svoju poziciju. U Francuskoj, Lille je s uvjerljivih 4:0 nadigrao Toulouse, dok je Lyon s 2:0 bio bolji od Lorienta. Manchester City u nedjeljnom derbiju protiv Chelseaja pobjedio je 3:0. dok u Hrvatskoj ligi Hajduk je slavio protiv Gorice 1:0, Varaždin je pobjedio Slaven Belupo 2:1 i Osijek je slavio protiv Rijeke 2:0.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Carević daje izjavu, a reklamni pano samo je 'odšetao'