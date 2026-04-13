Od Đalovića i Perkovića, 'bombe' o Mirku Filipoviću, do nezapamćene ludnice

Prošli tjedan obilovao je sportskim sadržajima na portalu Net.hr. Kao i svakog, tako i ovog ponedjeljka, donosimo vam pregled svih autorskih radova naših novinara u specijalu "Ako ste propustili".

Naš autor Dominik Franculić prošli tjedan započeo je specijalom Karijera nakon karijere - Čarobnjak na parketu postao je čarobnjak u poslovanju i vrijedi više od milijardu dolara.

Razgovarao je Dominik i s Matejom Batinićem uoči nezapamćene ludnice u obliku FNC 29 eventa. Otkrio mu je Batinić u video intervjuu što mu je poručio Cro Cop i kad će pojas prijeći u trajno vlasništvo.

Pričao je i s Jakobom Nedohom uoči meča sa spomenutim Matejom Batinićem na FNC 29 u Ljubljani.

Slovenski MMA borac Aleksandar Drabinca dao je video intervju za Net.hr uoči FNC 29.

Rok Krušič, sjajni slovenski borac u bantam kategoriji, također je popričao s Dominikom.

Denis Chorchyp Porčić, slovenski borac i rapper, također je Dominiku najavio FNC 29 event.

Nije to sve. Dominik Franculić izvještavao je s FNC 29 eventa i imao niz intervjua. Jedan gledatelj otkrio mu je zbog kojih borbi je došao na FNC 29: "U ovom sportu nikad ne znaš".

Miran Fabjan mu je rekao: "Ljudi su gladni borbi i žedni krvi, ovaj će spektakl to i isporučiti".

Drabinca uoči borbe s profesionalnim vojnikom: "Rođen spreman".

Lekić nakon pobjede: "Ne znam zbog čega je tako, ali..."

Drabinca o trenutku koji je iznenadio sve: "Nije infarkt, brate, nego iznenađenje..."

Stoimenov je Dominiku pojasnio kako je došlo do teške ozljede noge njegovom protivniku Porčiću: "Uh, ovako sam ga".

Tomislav Sičaja je na FNC 29 eventu odradio najbolju borbu u karijeri i nokautirao Palkowskog iz Poljske. Nakon velike i atraktivne pobjede, stao je pred kameru Net.hr-a i Dominiku kazao: "Mogao bi Forgy nešto ispod stola".

Andryszak je sve riješio kratko, ali slatko: "Ma tako to ja i volim".

Bartosz puca od samopouzdanja: "Svi treniraju, ali moraš imati glavu! Kad sam ovakav, nitko mi nije ravan".

Stanković je nakon pobjede naveo Dominiku: "Nisam baš bio svoj, ali bit će bolje".

Džakić šokirao Stožice pa otkrio da je prolazio kroz pravu dramu: "Bilo je kratko, ali nije bilo slatko".

Novi prvak u perolakoj diviziji Eduard Kexel otkrio je dojmove nakon nokauta kojeg je servirao hrabrom Ivanu Sičaji.

Jakob Nedoh je nakon 'rata' u kavezu koji je trajao pet rundi u meču protiv Mateja Batinića, u glavnoj borbi FNC 29 eventa, onoj za poluteškaški pojas kojeg je i osvojio, Dominiku Franculiću naglasio: "Rekao mi je da će me odvesti u duboke vode, ali ja sam morski pas".

Tomislav Ivković dao je intervju povodom smrti legende Dinama Srećka Bogdana.

Donio je Dominik i pet zaključaka 28. kola SHNL-a.

Genijalna priča o legendarnom prvaku Formule 1: Gotovo je postao papin vozač.

Ivo Znaor, elitni vozač DONUT Drifta, dao je intervju za portal Net.hr uoči početka nove sezone.

Roko Silov donio je priču o Dionu Dreni Belji, napadaču Dinama koji je u ovoj sezoni na 29 golova za Dinamo u svim natjecanjima. Dion Drena Beljo samo ih je u SHNL-u postigao 22. Beljo gazi sve pred sobom: U utrci za Zlatnu kopačku je ispred kapetana Intera, a evo gdje još briljira.

Roko Silov napisao je i sljedeće - Dinamo je stroj koji gazi sve pred sobom: Jedino su Bayern i Barca bolji.

Igrat će se memorijalni turnir u čast prerano preminulom Pokrivaču i pokreće se stipendija za mlade sportaše. Roko Silov donio je detalje toga.

Tonko Medvedec, inaće specijalist za Formulu 1, imao je tekst o Bojanu Kosednaru, slovenskom MMA borcu koji se na FNC 29 borio s Dušanom Džakićem. Posljednji ples pred domaćom publikom: Tko je legenardni "Želva" koji želi okruniti trilogiju?

Nije to sve. Tonko je donio i tekst upravo o spomenutom Dušanu Džakiću. Dugovječni Srbin vraća se u oktagon: Tko je "Cyborg 2" koji stiže u Ljubljanu zaključiti trilogiju?

Bavio se Tonko i NBA temama. Otac i sin James ponovno ruše granice nemogućeg, a LeBronova večer imala je i neočekivan epilog.

Naravno, nije moglo proći bez Tonkove Formule 1. Preokret u Formuli 1: Nova pravila guraju Ferrari, Verstappen bi mogao izvući deblji kraj.

Poznati trener Dražen Besek našem sportskom novinaru Maju Gašparcu komentirao je polufinalne utakmice Hrvatskog kupa i otkrio što očekuje od dvoboja Dinama i Rijeke u finalu. Dinamo po dvostruku krunu, Rijeka spašava sezonu: "Ne razmišlja se sada tako..."

Bavio se Maj i FNC 29 spektaklom. Pogledajte cjenik na FNC-ovom spektaklu u Ljubljani: Evo koliko košta "pijača".

Potpisnik ovih redaka ugostio je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner Sandra Perkovića, bivšeg trenera Dinama, sad FNC Noah iz Armenije. Poznati trener pričao je u podcastu, između ostalog i o situaciji s Livajom: "Kad radiš stvari koje nisu normalne, ne može ni rezultat biti normalan".

Zoran Vulić, legendarni bivši nogometaš Hajduka, trener Bilih u pet mandata, uoči utakmice Istre i Hajduka dao je intervju portalu Net.hr: "Ako postoji momčad u HNL-u koja je Hajduku 'crna mačka', onda to možemo reći za njih".

Iskusni vozač drifta Bruno Stergar u intervju portalu Net.hr najavio je novu sezonu Donut Drifta kojeg u nedjelju 19. travnja možete gledati na Voyo. Pričali smo s Brunom o svemu.

Radomir Đalović, bivši trener Rijeke, čovjek koji je s Rijekom prošle sezone senzacionalno osvojio dvostruku krunu, gostovao je u podcastu Net.hr Maksanov korner. Radomir Đalović ekskluzivno: "Ovo je istina o tučnjavi u Mariboru i odlasku iz Turske i Rijeke".

Bivši nogometaš Dinama Milivoj Bračun za Net.hr je pričao o Srećku Bogdanu Čečiju.

Stela Rade poznata je pjevačica koja je odnedavno i nova vozačica u driftu. Ona sanja svoje snove i gaji veliku ljubav prema brzim automobilima. Pričali smo s njom uoči nove sezone DONUT Drifta u Hrvatskoj, sedme po redu. Poznata pjevačica odlučila se na neobičan iskorak: "Čujem već neke priče što ću ja u tome".

Dražen Forgač Forgy gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner i ekskluzivno plasirao pravu "bombu". Naime, Forgač otkrio istinu o Mirku Filipoviću i Robertu Soldiću u FNC-u: "On je spreman".

Dražen Forgač Forgy u Maksanovom korneru analizirao je i FNC 29 fight card.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li moguće? Forgač u Maksanovom korneru otkrio veliku vijest o Mirku Filipoviću