VOZITI ZNA /

Genijalna priča o legendarnom F1 prvaku: Gotovo je postao papin vozač

Foto: Paul Crock/AFP/Profimedia

'Mislim da zna voziti, mislim da Papa nije u opasnosti'

10.4.2026.
9:52
D.F.
Fernando Alonso legendarni je vozač Formule 1 koji je i danas aktivan. Legendarni Španjolac dva je puta bio svjetski prvak, a ukupno ima 32 pobjede u Formuli 1. Rekorder je po broju utrke u F1.

Zanimljivo, 2011. gotovo je promijenio karijeru i postao papin šofer. Da, 2011, papa Benedikt XVI posjetio je Španjolsku i tada se pojavila ideja da bi čuveni papamobil mogao voziti Fernando Alonso. Plan je otkrio novinar Yago de la Cierva, uoči posjeta pape Lava XIV Madridu, Barceloni i dvama Kanarskim otocima ovoga lipnja.

"2011. godine izričito smo pitali može li papamobilom upravljati Fernando Alonso", priča De la Cierva. "Vikali su da nema šanse! Branio sam tu ideju i rekao 'Mislim da zna voziti, mislim da Papa nije u opasnosti', ali odgovorili su da vozač mora biti nacionalni policajac", kazao je španjolski novinar.

Tako je propao plan da Fernando Alonso provoza papu, a danas se muči u svom Aston Martinu uopće završiti utrku, Alonso, ne papa. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mercedes nastavlja dominaciju: 'Sve se okreće Antonelliju'

F1 VijestiFernando AlonsoPapa Bendeikt Xvi.Papa Lav Xiv.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
