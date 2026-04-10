Genijalna priča o legendarnom F1 prvaku: Gotovo je postao papin vozač

Fernando Alonso legendarni je vozač Formule 1 koji je i danas aktivan. Legendarni Španjolac dva je puta bio svjetski prvak, a ukupno ima 32 pobjede u Formuli 1. Rekorder je po broju utrke u F1.

Zanimljivo, 2011. gotovo je promijenio karijeru i postao papin šofer. Da, 2011, papa Benedikt XVI posjetio je Španjolsku i tada se pojavila ideja da bi čuveni papamobil mogao voziti Fernando Alonso. Plan je otkrio novinar Yago de la Cierva, uoči posjeta pape Lava XIV Madridu, Barceloni i dvama Kanarskim otocima ovoga lipnja.

"2011. godine izričito smo pitali može li papamobilom upravljati Fernando Alonso", priča De la Cierva. "Vikali su da nema šanse! Branio sam tu ideju i rekao 'Mislim da zna voziti, mislim da Papa nije u opasnosti', ali odgovorili su da vozač mora biti nacionalni policajac", kazao je španjolski novinar.

Tako je propao plan da Fernando Alonso provoza papu, a danas se muči u svom Aston Martinu uopće završiti utrku, Alonso, ne papa.

