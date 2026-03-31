Legendarni vozač razotkrio realnost Formule 1: 'U borbi za naslov nema mjesta za prijateljstvo'

Legendarni vozač Formule 1 David Coulthard, koji je tijekom 16 sezona upisao 13 pobjeda i 62 postolja te 2001. godine bio najbliži pratitelj Michaela Schumachera, danas na sport gleda iz potpuno drugačije perspektive. U ekskluzivnom razgovoru za 24ur.com otkrio je kako doživljava novu eru Formule 1, promjene pravila, ali i stanje na gridu uoči aktualne sezone.

Iako je veći dio života proveo na stazama poput Monaca, Suzuke, Silverstonea, Spa ili Monze, priznaje da mu utrkivanje danas ne nedostaje. Taj dio života, kaže, vidi kao privilegiju koju je imao priliku proživjeti. Danas je fokusiran na televizijski posao, događanja i nove izazove, a s 55 godina i dalje s optimizmom gleda prema budućnosti.

Ulaskom u sezonu 2026., Formula 1 zakoračila je u novo razdoblje obilježeno većim naglaskom na održivost i elektrifikaciju. Coulthard razumije smjer u kojem sport ide, ali upozorava da prijelaz neće biti bezbolan.

Prema njegovu mišljenju, Formula 1 je oduvijek prolazila kroz velike promjene kako bi ostala relevantna i u korak s automobilskom industrijom. Iako su reakcije vozača i navijača podijeljene, vjeruje da se radi o kratkoročnom izazovu koji dugoročno donosi korist.

Coulthard se pritom vraća romantici utrkivanja i idolima poput Ayrtona Senne, koji je, kako kaže, vozio na granici mogućeg u svakom zavoju. Upravo taj spoj čovjeka i stroja, vožnja bez kompromisa, ono je što publiku privlači i što bi Formula 1 trebala zadržati.

U ostatku razgovora otkriva kako je Mercedes, prema njegovu mišljenju, iskoristio pravila na najbolji mogući način.

Coulthard se posebno osvrnuo na mladog Kimija Antonellija, za kojeg vjeruje da ima sve predispozicije za vrhunske domete.

„Ima apsolutno sve da postane prvak. U Formuli 1 je potpuno zasluženo. Sada vraća povjerenje Mercedesu. Kao rookie bio je dobar, ali Russell je bio jači. Sada ima priliku pokazati da ima sve. Kimi ima potencijal pobjeđivati. Za naslov? To tek mora dokazati“, poručio je.

Govoreći o razlici između dobrih i najvećih vozača, bio je jasan:

„Svi vozači su dobri, ali mi tražimo one iznimne poput Senne, Schumachera, Maxa Verstappena ili Lewisa Hamiltona.“

Na kraju je, uz osmijeh, prokomentirao i vlastitu karijeru:

„Ne, ja nisam bio izniman. Pobijedio sam nekoliko puta, ali nešto mi je nedostajalo.“

Jedan od najiskrenijih trenutaka razgovora odnosio se na odnose unutar momčadi, gdje je Coulthard bez zadrške razbio romantičnu sliku o “timskom kolegi”.

„Izraz timski kolega zna zavarati. On nije tvoj prijatelj“, poručio je jasno.

U borbi za naslov, dodaje, nema mjesta emocijama ni prijateljstvu. Rivalstvo je neizbježno, čak i unutar iste garaže.

„Ako smo u istoj momčadi, ti želiš pobijediti mene, a ja želim pobijediti tebe. Ako ti pobijediš, čestitat ću ti, ali neću biti sretan. Isto vrijedi i obrnuto. To funkcionira jedino kada ste u sredini ili na začelju i zajedno napredujete“, objasnio je.

U tom kontekstu posebno je izdvojio situaciju u Mercedesu, gdje bi unutarnja borba mogla odigrati ključnu ulogu u borbi za naslov.

„Kada imate najbolji bolid, kao što ga sada ima Mercedes, George mora pobijediti Kimija. Ako Kimi ponovno pobijedi, momčad će početi vjerovati da je on jači. Tako ovaj sport funkcionira. Pogledajte Verstappena ili Hamiltona u najboljim danima – dominirali su nad svojim timskim kolegama“, zaključio je.

