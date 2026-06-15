Marko se javio uoči odlaska hrvatske reprezentacije u Dallas i otkrio najnovije informacije

Marko Vargek javio se uživo u RTL Danas iz Alexandrije uoči odlaska hrvatske reprezentacije u Dallas, gdje je u srijedu očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske i donio odgovore na tri ključna pitanja.

Marko, reprezentacija uskoro kreće za Dallas - u kakvoj su formi odradili posljednji trening, uoči dvoboja s Englezima?

"Iz naše perspektive ovdje u Aleksandriji uoči puta u Dallas - kidanje živaca. Samo neka krene. Baš se osjeti to iščekivanje, osjete ga definitivno i igrači. Vidim im na licima. Za otprilike 20 minuta - pola sata izaći će ovdje i krenuti prema Dallasu. Iza njih je period od pet dana, pet treninga na kojima su se družili s navijačima, s Johnom Malkovichem, Tonijem Kukočem. Sada sve to treba oplemeniti u Dallasu. Mirni su, imaju puno samopouzdanja jer na treningu izgleda to jako, jako dobro. Sada treba izgledati, naravno, i na utakmici."

Zna li se kakvu taktiku pripremaju Englezi za susret s Vatrenima i što oni misle tko je favorit u ovom susretu?

"Tako je, u skupini L Hrvatska - Engleska je vjerojatno najjača utakmica u ovoj grupnoj fazi. Bi li bilo bolje da Hrvatska otvara, 'ajmo reći, da ima ugrijavanje pod navodnicima protiv Paname? To je sada manje bitno. Svaka utakmica nosi tri boda. Osjetim na igračima nekako da im odgovara što je palica favorita prenesena na Englesku. Engleska koja će biti pod velikim pritiskom, Englesku koju prvi put na velikom natjecanju vodi njemački izbornik Thomas Tuchel. Stvorio je jednu radničku momčad protiv koje će trebati pretrčati puno kilometara. Pitao si me za taktiku - prema zadnjim informacijama, to bi trebalo izgledati 5-4-1-1, što na papiru izgleda dosta ofenzivno, oprezno, rekao bih čak da je misija u ovoj utakmici, i apsolutno je legitimna, više ne izgubiti, nego pobijediti. Engleska vrijedi 1,3 milijarde eura, a Hrvatska 387 milijuna. Ključno će biti usporiti igru, usporiti otkucaje srca Engleza i definitivno izdržati njihov prvi nalet."

Marko, kome će više odgovarati klima u Dallasu - Englezima ili našim momcima?

"Na dan utakmice za Dallas prognoza je 33 stupnja. Međutim, neće igrati veliku ulogu. Kako mi je rečeno, stadion je klimatiziran na otprilike 22 do 25 stupnjeva i zatvoren je krov, tako da neće igrati ulogu. Uvjeti su idealni za igru."