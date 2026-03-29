Zvijezde preplavile stazu u Japanu, a dvije plavuše zasjenile sve uoči utrke

Velika nagrada Japana na legendarnoj stazi Suzuka još je jednom dokazala zašto slovi za jedan od najomiljenijih događaja u kalendaru Formule 1. Izdanje 2026. godine ponudilo je mnogo više od samog utrkivanja; bio je to vikend u kojem su se isprepleli vrhunski sport, holivudski glamur i jedinstvena japanska kultura, stvarajući nezaboravno iskustvo za sve prisutne, od vozača do navijača.

Dok se na stazi pripremala drama, padokom su prošetale neke od najvećih svjetskih zvijezda. Najviše pažnje privukao je dolazak sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona u društvu proslavljene glumice Anye Taylor-Joy. Zvijezda serije "Damin gambit" i nadolazećeg filmskog hita "Dune: Part Three" pratila je utrku sa suprugom Malcolmom McRaeom, no nije bila jedina predstavnica holivudske elite.

Njihov dolazak bio je dio veće promocije filma "The Super Mario Galaxy Movie", zbog čega su u Suzuki viđeni i glumci Chris Pratt, koji je došao sa sinom Jackom, te svestrani Jack Black. U Ferrarijevoj garaži i oko nje primijećeni su i Brie Larson, Keegan-Michael Key i Charlie Day, a glasine o dolasku Kim i Khloe Kardashian, koje su viđene u Tokiju neposredno prije utrke, dodatno su podigle atmosferu. Ovakva koncentracija zvijezda potvrdila je globalni status Formule 1 kao sportskog i društvenog događaja prvog reda.

Na samoj stazi odvijala se prava drama, a subotnje kvalifikacije donijele su ishod koji su malobrojni očekivali. Mlada talijanska senzacija, 19-godišnji Kimi Antonelli, osigurao je svoju drugu pole poziciju zaredom, potvrdivši potpunu dominaciju Mercedesa koji je zaključao prvi startni red s Georgeom Russellom na drugom mjestu. Bio je to jasan znak da nova generacija vozača preuzima glavnu riječ. A da bi riječ rekli za njegovu vožnju u drugom dijelu utrke. Mladi Antonelli stigao je do nove pbojede, točnije druge zaredom i postao prvi Talijan nakon Ascarija 1950 kojemu je to uspjelo.

Iza njih, Oscar Piastri u McLarenu i Charles Leclerc u Ferrariju formirali su drugi red, i ukonačni drugo i treće mjesto u završetku utrke. dok je Lewis Hamilton, u svojoj drugoj sezoni za talijansku momčad, startao sa šestog mjesta i završio na šestom mjestu. Ipak, najveći šok priredio je Max Verstappen. Četverostruki svjetski prvak, nakon četiri uzastopne pole pozicije u Suzuki, neočekivano je ispao u drugoj kvalifikacijskoj rundi i utrku započeo s tek 11. pozicije. Njegovo mjesto u prvih deset zauzeli su mladi vozači poput Isacka Hadjara iz Red Bulla i Arvida Lindblada iz Racing Bullsa, nagovještavajući uzbudljivu i nepredvidivu utrku.

Suzuka ne bi bila Suzuka bez prisustva legendi i nevjerojatne posvećenosti navijača. Padokom su šetali bivši svjetski prvak Jacques Villeneuve i omiljeni bivši vozač Ferrarija Jean Alesi, obojica u ulozi F1 ambasadora. Lokalni heroj Takuma Sato također je bio prisutan, sudjelujući u razgovorima s obožavateljima.

Atmosferu je dodatno obogatio i bogat program izvan staze. U "GP SQUARE FANZONE" posjetitelji su mogli uživati u nastupima glazbenika, a posebnu pažnju privukao je sastav Ryoma Quartet, koji spaja klasične instrumente s tradicionalnom japanskom glazbom. Vikend je bio prožet i drugim elementima lokalne kulture, uključujući nastup bubnjara Taiko Shinga i gostovanje sumo prvaka, ozekija Kotozakure.

