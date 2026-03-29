Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar komentiraju veliku nagradu Japana

Dok se Formula 1 vraća na kultnu stazu Suzuka za treću utrku sezone 2026., sve su oči uprte u momčad Mercedesa. Mlada talijanska senzacija, Kimi Antonelli, ponovno je zasjenio iskusnijeg timskog kolegu Georgea Russella i osvojio pole position za Veliku nagradu Japana, najavivši time još jedan uzbudljiv dvoboj unutar dominantne njemačke momčadi. No, dok se na vrhu poretka odvija borba za prestiž, na samom začelju traje prava drama - partnerstvo Aston Martina i Honde na domaćem terenu proživljava najteže trenutke.

Nakon što je Russell slavio na otvaranju sezone u Australiji, a devetnaestogodišnji Antonelli uzvratio svojom prvom pobjedom u karijeri u Kini, postalo je jasno da bi se glavna bitka za naslov prvaka mogla voditi upravo između dva srebrna bolida. Antonelli je u Suzuki potvrdio sjajnu formu, osiguravši startnu poziciju s gotovo tri desetinke sekunde prednosti ispred Russella, koji vodi u ukupnom poretku s minimalna četiri boda prednosti.

"Zadovoljni smo što smo ponovno zauzeli prvi startni red, ali bodovi se osvajaju u nedjelju", izjavio je šef momčadi Toto Wolff. "Bit će ovo duga utrka i znamo da se na stazi izazovnoj poput Suzuke može dogoditi svašta."

Hondina noćna mora na domaćem terenu

Potpuno suprotno raspoloženje vlada u taboru Aston Martina. Povratak Honde u Formulu 1 kao tvorničkog partnera s britanskom momčadi trebao je biti trijumfalan, pogotovo na domaćoj utrci u Suzuki, stazi koju je izgradio osnivač Honde, Soichiro Honda. Umjesto slavlja, vikend se pretvorio u katastrofu. Bolidi Fernanda Alonsa i Lancea Strolla kvalificirali su se na posljednja dva mjesta, zaključavši zadnji red, što je nezamisliv scenarij za japanskog proizvođača.

Foto: Goran Horvatinec RTL Digital

Partnerstvo od samog početka prate ogromni problemi. Novi bolid AMR26 muči se s ekstremnim vibracijama pogonske jedinice koje su toliko jake da ne samo da oštećuju baterije, već su i kod vozača izazvale strah od trajnog oštećenja živaca u rukama. Glavni dizajner i šef momčadi, Adrian Newey, pod velikim je pritiskom, a njegov bliski suradnik iz dana u Red Bullu, Helmut Marko, otkrio je kako se slavni inženjer "ne osjeća dobro" zbog teške situacije.

Problemi su toliko duboki da momčad još nije uspjela završiti niti jednu utrku u punoj dužini. Iako iz Honde i Aston Martina tvrde da su poduzete mjere za poboljšanje pouzdanosti, kvalifikacijski rezultat pokazuje da je i sama brzina bolida daleko ispod očekivane. "Čak i kada završimo krug, tri smo sekunde iza vodećih. Moramo pronaći performanse, više snage u motoru i više aerodinamičkog potiska", priznao je Lance Stroll.

Gdje su ostali? Verstappen i McLaren u potrazi za formom

Dok Mercedes dominira, a Aston Martin proživljava krizu, prošlogodišnji prvaci se muče. Aktualni svjetski prvak Lando Norris startat će kao peti za McLaren, dok je aktualni prvak među konstruktorima, Red Bull, doživio pravi šok s ispadanjem Maxa Verstappena već u drugoj kvalifikacijskoj rundi. Nizozemac će startati s tek jedanaestog mjesta, a njegov otac Jos Verstappen izrazio je zabrinutost za sinovu motivaciju.

"Maxov osjećaj u bolidu nema nikakve veze s performansama. Nekada je mislio da je utrkivanje u Formuli 1 najljepša stvar na svijetu. Sada imam prilično sumoran pogled na to", rekao je Verstappen stariji za De Telegraaf.

Foto: Toni Mijač. Na fotografiji Ivan Peović - Privatna arhiva Ivana Peovića

Iza vodećeg dvojca Mercedesa smjestili su se Oscar Piastri u McLarenu na trećem mjestu te Ferrarijev dvojac, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, na četvrtoj, odnosno šestoj poziciji. Hamilton, koji vozi svoju drugu sezonu za Ferrari, pokazuje znakove povratka u staru formu nakon teške 2025. godine, a postolje u Kini daje nadu talijanskoj momčadi da se može boriti barem za poziciju "najboljih od ostatka".

Što donosi utrka na legendarnoj stazi

Nedjeljna utrka vozit će se 53 kruga na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. Suzukina konfiguracija u obliku osmice, s brzim zavojima poput "S" zavoja, Degnera i legendarnog 130R, ne prašta pogreške i nagrađuje samo najhrabrije i najpreciznije vozače. S novim pravilima za 2026. godinu, koja uključuju lakše bolide i aktivnu aerodinamiku, vozački talent doći će do izražaja više no ikad.

Foto: Tamara Brixy. Na fotografiji Marko Špoljar

Kvalifikacije su postavile pozornicu za uzbudljiv nastavak vikenda. Hoće li Kimi Antonelli pretvoriti pole position u drugu pobjedu zaredom i preuzeti vodstvo u prvenstvu? Može li se George Russell oduprijeti naletu mladog timskog kolege? Hoće li Aston Martin i Honda pred domaćim navijačima uspjeti doći barem do cilja? Odgovori nas čekaju na Velikoj nagradi Japana, utrci koja rijetko razočara.

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar za portal Net.hr komentiraju veliku nagradu Japana.