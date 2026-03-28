OKTANSKI CIRKUS /

Velika nagrada Japana počinje u sedam sati ujutro
Foto: Li Chao/Xinhua News/Profimedia

Treća postaja sezone Formule 1

28.3.2026.
23:55
Sportski.net
Li Chao/Xinhua News/Profimedia
VN Japana
Početak u 07:00

Startni grid: 

1. Kimi Antonelli 

2. George Russell 

3. Oscar Piastri 

4. Charlec Leclerc 

5. Lando Norris 

6. Lewis Hamilton 

7. Piere Gasly 

8. Isack Hadjar 

9. Gabriel Bortoleto 

10.Arvid Linblad 

11. Max Verstappen

12. Esteban Ocon

13. Nico Hulkenberg

14. Liam Lawson

15. Franco Colapinto

16. Carlos Saintz

17. Alex Albon

18. Oliver Bearman

19. Sergio Perez

20. Valteri Bottas

21. Fernando Alonso

22. Lance Stroll

Najava

Treća postaja ovogodišnje sezone Formule 1 legendarna je staza Suzuka koja je poprište Velike nagrade Japana

Prve dvije utrke protekle su u dominaciji Mercedesa. U Australiji je slavio George Russell, a u Kini njegov mladi timski kolega Kimi Antonelli. Talijan Antonelli startat će prvi u VN Japana nakon što je bio najbrži u subotnjim kvalifikacijama. U prvom startnom redu pridružit će mu se kolega Russell, a zatim slijede McLareni i Ferrariji jedni uz druge. 

Suzuka nije samo staza; ona je institucija. Izgrađena davne 1962. godine kao testna staza za Hondu, djelo je dizajnera Johna Hugenholza i do danas je zadržala svoj izvorni šarm i izazov. Njezina jedinstvena konfiguracija u obliku osmice, s nadvožnjakom koji presijeca stazu, čini je jedinstvenom u kalendaru. Vozači je obožavaju zbog fluidnosti i sekvenci zavoja koje testiraju granice i bolida i čovjeka. Od brzih S-zavoja u prvom sektoru, preko izazovnih Degner zavoja i Spoon zavoja, pa sve do kultnog zavoja 130R kojim se prolazi s gasom do daske, Suzuka ne prašta ni najmanju pogrešku...

